Albenga: oggi incontro con Brando Benifei, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo

Albenga. “Il nostro circolo rappresenta un luogo di confronto, scambio e crescita. E proprio con queste prerogative oggi abbiamo organizzato un incontro, alle ore 15, con il capo delegazione del Partito Democratico al parlamento europeo”. Con questa nota il circolo ingauno del Pd annuncia la presenza, oggi pomeriggio, di Brando Benifei nella sala conferenze di Palazzo Oddo.

“Parlare di Europa è un passo fondamentale per comprenderla – spiegano i dem – non solo come istituzione sovranazionale, ma come opportunità. In un momento storico difficile come quello attuale è indispensabile fare aggregazione per raggiungere obiettivi fondamentali come la transizione ecologica, una pace duratura, la regolamentazione per un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale”.

“In un mondo che sembra ‘impazzito’ è sempre più necessario confrontarci, approfondire e cercare di comprendere per tracciare una nuova strada verso un futuro sostenibile per noi e per i nostri figli. L’incontro di oggi è l’occasione giusta per cominciare a farlo” concludono.