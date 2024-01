Albenga, investimenti nelle scuole: nuovi servizi igienici alle scuole elementari di via degli Orti

Albenga. Durante le festività natalizia sono stati effettuati importanti interventi manutentivi nella scuola Primaria di via degli Orti.

Afferma l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “Durante il periodo delle festività natalizie al fine di non arrecare disagi agli alunni, abbiamo completato l’intervento di rifacimento di 7 bagni della scuola primaria di via degli Orti. In particolare sono stati sostituiti i sanitari, adeguate le porte e rifatto pavimenti e rivestimenti”.

“Si tratta di un investimento da 12 mila euro attraverso il quale abbiamo dato una risposta alla richiesta formulata dal comprensivo. Continueremo, come abbiamo sempre fatto in questi anni, a investire negli edifici scolastici per fare in modo che i nostri bambini e ragazzi possano avere ambienti sempre più adeguati alle loro esigenze”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Continuano gli interventi nelle nostre scuole tema sul quale, in questi anni, abbiamo investito molto e sul quale continueremo a investire. Oltre agli interventi manutentivi ordinari e straordinari ei vari edifici scolastici, ricordo in particolare che sono in corso anche i lavori di rifacimento dell’asilo nido R. Di Ferro e che abbiamo approvato recentemente il progetto definitivo del Polo Scolastico inviandolo all’Inail per la sua validazione e per proseguire l’iter per la realizzazione del primo lotto”.