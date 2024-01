Albenga, il sindaco Tomatis incontra il governatore distrettuale Lions Oscar Bielli

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nella giornata di ieri, martedì 23 gennaio, ha ricevuto una delegazione dei Lions Club Albenga Host e il loro Governatore distrettuale Oscar Bielli.

È stata una proficua occasione di confronto in particolare su sanità, ambiente e scuola, tematiche che stanno particolarmente a cuore sia al primo cittadino che al Governatore Bielli.

Ha affermato Franco Maria Zunino: “I Lions hanno sempre collaborato con tutte le Amministrazioni in maniera proficua. Il sindaco Tomatis ha una amministrazione giovane e preparata con persone disponibili e volenterose. Ci sono stati molto vicini in molti eventi che abbiamo organizzato, uno tra tutti il Lions Day dello scorso anno. Altrettanto noi ci siamo sempre messi a disposizione per contribuire alle necessità della città e della collettività”.

Il Presidente del Lions Club Albenga Host Giancarlo Mancuso ha pronunciato parole di stima nei confronti del collega medico e amico Riccardo Tomatis: “Oltre al ruolo di sindaco Riccardo è medico e come tale non solo è molto attento al suo lavoro, ma è sensibile e incisivo nelle questioni che riguardano la sanità territoriale e non solo. Sta conducendo molte battaglie per la città e i cittadini sulle quali ci siamo confrontati e abbiamo dialogato a lungo. Credo sia ammirevole quello che lui, la sua amministrazione e i cittadini che coinvolge stanno facendo per il territorio”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Queste parole di stima, mi fanno molto piacere. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i Lions per tutto quello che fanno per il nostro territorio. Come Amministrazione cerchiamo di ricambiare in termini di disponibilità e operatività quando Lions Club Albenga Host organizza eventi come i Lions Day che oltre allo scopo di servizio, hanno il merito di promuovere e far conoscere sempre più il nostro comprensorio”.

Il Governatore Oscar Bielli: “Sono stato per dieci anni sindaco di Canelli e posso dire che chi decide di intraprendere questa strada ha una predisposizione al servizio come quella che cerchiamo di promuovere noi dei Lions. Il ruolo di sindaco è importante sia per l’attività amministrativa che nei confronti dei cittadini e sentire le parole spese per il sindaco Tomatis fanno capire che sta svolgendo bene il suo ruolo”.