Albenga, grande successo per la Mulatrial del Mare: sfiorate le settecento presenze

Albenga. Tutta la macchina organizzatrice, messa in moto dal Moto Club Albenga, ha funzionato alla perfezione. Fin dal venerdì sera tutta la zona di Vadino vedeva già l’affacciarsi dei primi camper, furgoni e auto con al seguito carrelli con su moto da trial. In tarda mattinata del sabato l’afflusso si intensificava e cosi via per tutto il giorno e la domenica seguente.

Pizzerie, ristoranti e locali ingauni sono stati letteralmente presi d’assalto; addirittura il centro storico ha visto per tutto il sabato pomeriggio e sera un brulichio di trialisti con al seguito famiglia e amici. La domenica sveglia presto per gli organizzatori, intenti a far sì che tutto fosse pronto, predisposto e perfetto per far passare una domenica indimenticabile a tutti i partecipanti.

Alle 9 i centauri, impazienti, iniziavano a partire da via Einaudi in direzione monte, per poi proseguire scorrazzando per le alture ingaune, in direzione Madonna della Guardia, Alassio e Andora. Il ristoro, posto a metà percorso, in località Madona della Guardia di Alassio, permetteva ai piloti di rabboccare i serbatoi delle motociclette e, all’insegna di banane, pizza, focaccia e crostata e quant’altro, di ripristinare le energie, necessarie per continuare il percorso.

Durante tutto il percorso ogni angolo, ogni slargo, ogni fermata era occasione per scattare foto sui bei panorami, per portarsi a casa un ricordo del territorio, del mare, del sole della Liguria e dell’isola Gallinara che, silenziosa e vanitosa, faceva da sfondo a scatti e video mozzafiato. Un grande impegno di mezzi, di persone, di risorse da parte del Moto Club Albenga che, ormai, orgogliosi, in giro per l’Italia e non solo, vengono felicemente additati, come “quelli della Mulatrial del mare”…

Il contributo di ogni socio, ogni amico del socio, ogni fidanzata, moglie o compagna, è prezioso affinché tutto funzioni e di questo il direttivo del sodalizio ingauno vuole rendere grazie – dicono gli organizzatori -. Un ringraziamento sentito da parte di tutto lo staff del sodalizio ingauno va all’amministrazione comunale di Albenga che da sempre crede in questa manifestazione, e in tutto l’indotto che ne consegue, e supporta attivamente l’associazione. Importantissima e preziosissima è stata la collaborazione stretta con i comuni di Alassio ed Andora, che da sempre ci ospitano e vedono di buon grado l’opera di ripristino e di mantenimento di tutta la rete sentieristica che il Moto Club Albenga continuamente svolge. Questo sport che spesso si svolge in zone impervie e distante dai riflettori, e di conseguenza poco conosciuto ai più, opera a stretto contatto con la natura e il comprensorio, lo rispetta e cerca di renderlo fruibile per tutte quelle persone che, magari la domenica con la famiglia, amano farsi una camminata tra i colori della macchia mediterranea potendo ammirare scorci e panorami di territorio meno noti.