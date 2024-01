Albenga, grande successo per la mostra d’arte “Feeling and Emotions”

Albenga. La città di Albenga ha recentemente ospitato la straordinaria mostra d’arte “Feelings and Emotions”. L’evento ha riscosso un importante successo, superando le aspettative in termini di partecipazione e apprezzamento del pubblico.

Tra i protagonisti di “Feelings and Emotions” emerge la giovane artista delle Accademie di Belle Arti di Firenze e di Krakovia, Anastasia Dzhupina, la cui pittura di straordinaria profondità emotiva ha affiancato opere di due maestri internazionali di grande prestigio: Tesfaye Urgessa, l’artista etiope che ha esposto con successo due mostre personali agli Uffizi curate dal Direttore Eike Dieter Schmidt, e il rinomato Maestro Philip Pearlstein, artista e docente americano di fama internazionale.

Il Curatore Lorenzo Sibilla ha espresso il proprio entusiasmo per il risultato ottenuto, con oltre 700 visite registrate in due settimane di esposizione: “Siamo entusiasti del successo raggiunto con la mostra ‘Feelings and Emotions’ ad Albenga. Superare le 700 visite in soli 15 giorni è un risultato straordinario che dimostra l’apprezzamento del pubblico per l’arte di alta qualità”.

“Questi risultati – aggiunge Sibilla – sono arrivati grazie alla capacità di organizzare mostre con artisti di alto livello. Tuttavia, è necessario coinvolgere gli abitanti del luogo nell’ottica artistica per sostenere il patrimonio artistico e culturale della città. Per continuare a promuovere la crescita culturale, è fondamentale coinvolgere attivamente la comunità locale. Albenga ha il potenziale per diventare un centro artistico di risonanza internazionale, ma ciò richiede la partecipazione e l’entusiasmo degli abitanti stessi”.

Secondo Sibilla, “la creazione di eventi dinamici come ‘Feelings and Emotions’ può dare un forte impulso alla visita dei siti Museali Ingauni, trasformando i musei e gli spazi civici in luoghi aperti e visitabili. “La realizzazione di una serie di esposizioni artistiche di prestigio non solo apporta pubblicità, ma contribuisce anche a potenziare il turismo di appassionati d’arte e cultura.”

Infine, il Curatore desidera esprimere profonda gratitudine a sua Eccellenza il Console Giuseppe Tarò per la collaborazione fornita dal Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Genova, al Comune di Albenga e alla Fondazione Gian Maria Oddi per la generosa disponibilità degli spazi civici utilizzati per la realizzazione della mostra.