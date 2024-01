Albenga: due rientri in più nelle scuole di Bastia e Campochiesa

Albenga. Il territorio chiama e il Comune risponde, specialmente se si tratta di riuscire a sostenere le scuole e ampliare l’offerta per le famiglie. Questo il caso di Campochiesa e Bastia che, a fronte di una flessione delle iscrizioni, hanno deciso di confrontarsi con il Comune e chiedere sostegno per riuscire ad ampliare l’offerta e migliorare sempre più il servizio ai piccoli alunni e alle loro famiglie.

Afferma l’assessore alla pubblica istruzione Marta Gaia: “Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto la richiesta di supporto da parte di cittadini, genitori e insegnanti che ci hanno rappresentato come le iscrizioni nelle scuole di Campochiesa, intitolata da poco a Nada Torri Ricci e a Bastia intitolata a Eugenio Montale, negli anni siano diminuite. Ovviamente l’Amministrazione comunale intende collaborare per fare in modo che le scuole frazionali continuino a rappresentare l’eccellenza che sono sia in termini di servizio alle famiglie, di offerta formativa e per quel che concerne la dimensione famigliare in esse fortemente presente”.

“Per questo abbiamo approfondito la misura dei patti educativi di comunità che, tra le loro finalità, hanno quella di sostenere le autonomie scolastiche anche attraverso la costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili”.

“Siccome è emerso che una delle motivazioni principali che porta i genitori a non iscrivere i propri figli in queste scuole è che in esse è previsto un solo rientro settimanale, con gli insegnanti abbiamo stilato due progetti (“Campochiesa per le famiglie” e “Bastia: gioco- sport e lettura”) per aggiungere 2 rientri facoltativi post scuola ed ampliare così l’offerta.”

A tal proposito il Comune di Albenga, facendosi da tramite e soggetto attivo, ha emesso un avviso pubblico (scadenza il prossimo 5 febbraio) al fine di chiedere alla comunità di sostenere attraverso donazioni e/o sponsorizzazioni i progetti per le scuole di Bastia e Campochiesa (vedi avviso al seguente link: http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5593&fbclid=IwAR2giPNZlzKanhEtF_GfhbRN4cPot2kaTj0mHnE6hdT97TYZcnPeE3ksxIQ).

Continua l’assessore Gaia: “Una volta reperiti i fondi sarà possibile affidare il servizio a soggetti idonei attraverso un bando pubblico e garantire così i due rientri aggiuntivi facoltativi in entrambi i plessi. Ovviamente ringrazio sin d’ora quanti collaboreranno a questo scopo. Insieme possiamo fare in modo che due scuole, nuove e belle come quelle di Bastia e Campochiesa migliorino sempre più”.

“Siamo soddisfatti di farci parte attiva per dare una risposta alla comunità e se dovessero arrivare altre richieste simili realizzeremo nuovi progetti come questi” conclude.

Si ricorda che lunedì 15 gennaio di terrà l’Open Day nella scuola di Bastia alle ore 16:00 e il prossimo sabato 20 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 quello di Campochiesa dove potranno essere richieste anche tutte le informazioni sui nuovi progetti.