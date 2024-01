Albenga, Distilo (Aria Nuova): “Via Gramsci a Vadino ennesima promessa disattesa dall’amministrazione”

Albenga. “Via Gramsci? Che brutta figura”. L’ennesima promessa non mantenuta Dal Sindaco Tomatis e dalla sua amministrazione”.

Inizia così il nuovo attacco di Diego Distilo (Aria Nuova) rivolto all’amministrazione ingauna. Questa volta, nel mirino ci finisce la situazione del quartiere di Vadino.

“Era novembre 2022 quando mi sono personalmente interessato di via Gramsci che è stata transennata e chiusa, – ha dichiarato Distilo. – Successivamente in consiglio comunale ho presentato una mozione dove durante la discussione ci era stato garantito dall’amministrazione di aver reperito 30mila euro per intervenire nel 2023″.

“Oggi, 26 gennaio 2024, lo stato di via Gramsci è rimasto com’era senza aver dato mandato agli uffici di fare nulla. A Vadino il quartiere è abbandonato e l’amministrazione in carica, che ora si promuove a tre mesi dalle elezioni per riparare buche e marciapiedi, si sta dimostrando quello che noi abbiamo pensato dopo che non hanno mantenuto gli accordi elettorali”.

“Come si possono fidare i cittadini di prossime promesse elettorali che faranno in questi mesi dopo che quello che hanno promesso per cinque anni non è mai stato realizzato? Proprio bella la nostra Albenga potrebbe essere una città da favola peccato che l’amministrazione in carica fa ricordare quella di Pinocchio”, ha concluso Distilo.