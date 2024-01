Albenga, Ciangherotti lancia la sua candidatura alle regionali 2025 e apre a Vaccarezza: “In Forza Italia più siamo meglio è”

Albenga. Il consigliere comunale forzista albenganese Eraldo Ciangherotti entra nel merito della notizia del giorno: le dimissioni di Angelo Vaccarezza da capogruppo di Cambiamo! con una battuta: “In Forza Italia più siamo meglio è“. E a sorpresa e in anticipo sui tempi fa un annuncio: il lancio della sua candidatura alle regionali 2025.

E lo fa con queste parole:”Albenga deve essere rappresentata in Regione da un ingauno. Io lavoro, sono sereno e sono pronto a rimettermi in gioco”.

Un centrodestra che pare in movimento e che ad Albenga, nonostante ad ora la situazione politica per la scelta del candidato unitario del cdx sia in stallo, è alla ricerca. dopo la sconfitta del leghista Gero Calleri alle precedenti elezioni comunali di un riscatto. “La ricostruzione del centrodestra non può non passare dalla vittoria alle prossime elezioni amministrative ad Albenga“. spiega.

Il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti si esprime anche sulla vicenda delle dimissioni di Angelo Vaccarezza da capogruppo di Cambiamo! e sulle voci di un suo possibile ritorno nel partito fondato da Silvio Berlusconi e pare non avere i dubbi e le resistenze espresse da Marco Melgrati, che ha accolto con scetticismo ed indifferenza la notizia di un possibile passaggio di Vaccarezza (un ritorno a casa) e di un suo possibile ritorno nella casa dei moderati.

“In Forza Italia – ribadisce – più siamo e meglio è“. Scelte, posizionamenti e annunci. “Personalmente mi candido sin da ora alle prossime elezioni regionali, in programma nel 2025, anche perché sono convinto che Albenga debba essere rappresentata in Regione da un ingauno – spiega Ciangherotti -. Alle prossime regionali, chiederò al mio partito di poter ripresentare la mia candidatura agli albenganesi, con degli obiettivi ben precisi. Perché mi ricandido? La scorsa volta, su impulso di Claudio Scajola, ho dovuto concorrere con un candidato della mia stessa lista, molto vicino anche dal punto di vista territoriale. Questa situazione ha portato ad una reciproca perdita di voti, determinando una situazione che in futuro dobbiamo assolutamente evitare”.

“Avendo un mio lavoro – conclude il coordinatore ingauno di Forza Italia -, sono pronto ad affrontare tutte le sfide politiche che verranno con estrema serenità e nell’esclusivo interesse del territorio che rappresento, proprio come ho cercato di dimostrare in tutti questi anni di attività politica, durante i quali gli elettori hanno sempre riconosciuto il mio impegno. L’obiettivo di portare la voce e le istanze degli albenganesi in via Fieschi, anche nel mondo della sanità a cui professionalmente appartengo, avrà ancora più senso se, come penso, riusciremo a vincere le prossime elezioni amministrative con la coalizione di centrodestra”, conclude Ciangherotti.