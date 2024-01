Albenga, Ciangherotti (FI): “Sulle strade pianificazione elettorale, lavori a metà e ricerca fondi per rimediare alle figuracce”

Albenga. “Le conferme non erano necessarie, anche perché, nostro malgrado, negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerli bene. Questa amministrazione è senza dubbio una delle più incompetenti nella storia di questa città. Quello che sta avvenendo in queste settimane sotto agli occhi dei cittadini ne è un esempio lampante. Nel tentativo di guadagnare qualche voto in vista delle elezioni, la maggioranza, con un piano ad orologeria, ha predisposto una serie di interventi sulle strade. E qui arriva il bello. O meglio, il ridicolo di tutta questa barzelletta. Non solo i lavori, in molti casi, sono stati eseguiti in modo a dir poco approssimativo, a testimonianza del fatto che l’unico obiettivo della giunta è quello di gettare fumo negli occhi degli elettori”.

Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Ma ciò che è ancor più preoccupante è che l’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis è riuscita a rifare alcune strade a metà. Il caso della strada delle Campore, che avevo denunciato ben sei mesi fa con un video, è sicuramente quello più emblematico. Ma non finisce qui. Dopo la pioggia di critiche piovute sulla pagina istituzionale del Comune, sfruttata dalla maggioranza come vetrina elettorale per provare a mettere in mostra i (non) risultati, sindaco e vicesindaco sono dovuti correre ai ripari. Rimediando? Sì, un’altra figuraccia”.

“Alberto Passino non solo ha riconosciuto che i lavori sono stati fatti a metà, ma si è spinto oltre, dichiarando che ora si stanno impegnando a trovare le risorse per procedere alla riasfaltatura di entrambe le strade (Cantore e Prai)… se le risorse economiche glielo consentiranno. Ma come? Il vicesindaco di Albenga starà mica dicendo che non ci sono più fondi per la sicurezza dei cittadini? Oppure si è reso conto troppo tardi che i cittadini non sono ingenui e sicuramente non si lasciano ingannare dalle apparenze o dai volantini diffusi dall’amministrazione a scopo di campagna elettorale? Per “fortuna mancano pochi mesi e poi questa brutta parentesi amministrativa si chiuderà definitivamente” conclude Ciangherotti.