Albenga, Ciangherotti (FI): “Crateri in via Trieste. Ci si riempie la bocca di slogan sul turismo e poi non si risolvono i problemi fondamentali”

Albenga. “Quando il cittadino indica la buca, il sindaco Tomatis guarda alla torre parlante, tanto da non rendersi conto nemmeno della situazione delle strade sotto casa sua”. Lo fa sapere il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo il capogruppo albenganese, “le buche e i dissesti presenti in via Trieste, così come in altre strade della città, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, in particolare per i ciclisti e motociclisti. Ogni giorno il sindaco e la sua maggioranza non perdono l’occasione per autocelebrarsi a mezzo stampa, ma quando si tratta di porre rimedio ai veri problemi tocca andarli a stanare dal palazzo comunale”.

“A fine anno – sottolinea Ciangherotti -, il sindaco Tomatis si faceva immortale sorridente sulla nuova pista ciclabile, un progetto finanziato con i fondi del Pnrr, ma occorre ricordargli, visto che quasi cinque anni al governo non glielo hanno ancora insegnato, che amministrare significa prima di tutto garantire la sicurezza dei cittadini, a partire dalla condizioni delle strade che attraversano la città”.

Aggiunge Ciangherotti: “Non serve riempirsi la bocca di slogan sul turismo e sul potenziale di Albenga se poi chi si è preso la responsabilità di amministrare non riesce nemmeno ad assicurare i servizi fondamentali per i cittadini. La futura amministrazione di centrodestra affronterà immediatamente le questioni legate alla sicurezza (stradale e non) che purtroppo negli ultimi anni hanno compromesso pesantemente l’immagine della città, con conseguenze dirette anche sulle attività commerciali”.