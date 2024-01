Albenga, Ciangherotti: “Crescita offerta ricettiva ed enogastronomica merito degli imprenditori”

Albenga. “Il miglioramento dell’offerta ricettiva ed enogastronomica albenganese è merito dei tanti imprenditori che hanno deciso di investire sul nostro territorio. Il sindaco Tomatis e il vicesindaco Passino, nel goffo tentativo di accaparrarsi meriti che spettano ad altri, hanno offerto una visione completamente distorta della realtà. Se il mercato immobiliare ad Albenga sta registrando una crescita significativa, è soprattutto merito delle persone che hanno scelto di investire in seconde case, a detta degli esperti soprattutto el centro storico, con l’obiettivo di realizzare bed & breakfast o locazioni brevi. Una tendenza positiva che di certo non può essere attribuita all’inerzia della maggioranza”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista commenta le parole dell’amministrazione ingauna con riferimento ai numeri del mercato immobiliare locale: “Mi dispiace per Riccardo Tomatis e Alberto Passino, che ieri mattina, con le loro dichiarazioni, si sono lanciati alla ricerca di qualche consenso – spiega Ciangherotti -, ma il plauso e i complimenti sono tutti per i nostri imprenditori, veri promotori di un cambiamento positivo, sia in termini qualitativi che quantitativi, dell’offerta turistica della nostra città”.

“Allo stesso modo – sottolinea il capogruppo forzista -, voglio ringraziare e fare i complimenti anche a tutte le agenzie immobiliari di Albenga, che con grande professionalità stanno dando il loro essenziale contributo al miglioramento del settore”.

Conclude Ciangherotti: “Quando il centrodestra tornerà ad amministrare la città, daremo pieno sostegno a tutte le iniziative volte a migliorare l’offerta turistica di Albenga. Promuovere sinergie e favorire il lavoro delle attività produttive, garantendo la sicurezza delle strade e l’ordine pubblico, saranno un’assoluta priorità della prossima maggioranza, al contrario di quanto dimostrato in questi anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis e sostenuta dal Partito Democratico”.