Albenga, a Palazzo Oddo un incontro su “L’Europa a 360°” con Brando Benifei

Albenga. Sabato 20 gennaio alle 15 presso la sala conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo in via Roma ad Albenga, si terrà un convegno dal titolo “L’Europa a 360 gradi”. Interverrà Brando Benifei, capogruppo del Partito Democratico all’Euro Parlamento

“E’ un’occasione importante per parlare di Europa ed invitare la cittadinanza ad approfondire i molti argomenti che la riguardano – spiegano dal circolo Pd di Albenga – Abbiamo sempre più bisogno di Europa in questa contemporaneità che corre veloce, innanzitutto perché la storia ci insegna che l’Europa Unita è la più grande istituzione tra stati diversi a salvaguardia della pace nel vecchio continente che sia mai esistita”.

“Ma non solo, ci sono sfide importanti che verranno affrontate nei prossimi decenni, la rivoluzione green, la decarbonizzazione, l’ingresso della Intelligenza Artificiale che cambierà le nostre abitudini e la trasformazione dei posti di lavoro e dei servizi che dovrà essere gestita, oltre alla messa in cantiere del ben noto PNRR con risvolti importanti anche per la nostra Albenga”.

“Parleremo di come trovare la strada per far sentire i giovani sempre più parte di una comunità europea e per fare in modo che le nuove generazioni non pensino ad essa solo come una imposizione sovrastatale. Molteplici spunti di riflessione per una discussione a 360° insieme a Brando Benifei per raggiungere il traguardo delle prossime elezioni in modo più consapevole”.