Albenga 2024, proseguono le manovre nel centrodestra: Melgrati presenta Nicola Podio a Rixi

Albenga. Non è ancora stata scritta la parola “fine” nella telenovela che da settimane avvolge il nome dell’aspirante candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di giugno ad Albenga. Se da un lato è chiaro a tutti i componenti della coalizione di centrodestra che, per equilibri di partito, l’indicazione del futuro candidato spetta alla Lega, non è ancora scontato il finale e i due nomi più quotati restano sempre quello di Stefano Mai e di Nicola Podio.

Se i partiti inaguni da giorni ribadiscono l’unità e la serenità con cui stanno affrontando la scelta, e smentiscono tensioni, sullo sfondo si intuisce che probabilmente per mancanza di alternative e con un Mai non troppo entusiasta di candidarsi, il candidato potrebbe essere proprio il moderato Podio: non un leghista (e quindi andrebbe fatto “digerire” agli uomini del Carroccio) ma, a detta di molti, un nome “non divisivo” che potrebbe quindi avere il pregio di compattare il gruppo.

Un nuovo passo in questa vicenda è stato scritto: un incontro, avvenuto ieri a Genova, tra il coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati, in veste di “agevolatore”, Nicola Podio e il vice ministro Edoardo Rixi, uno dei componenti del comitato a cui spetta la decisione finale (in accordo con il territorio ingauno) insieme a Matteo Rosso (FdI) e Roberto Bagnasco (FI). Potrebbe anche solo trattarsi di un gesto di cortesia compiuto da Melgrati per far conoscere Podio a Rixi, ma potrebbe anche significare qualcosa di più: come detto è la Lega ad avere l’onore e l’onere di dover indicare il candidato sindaco del centrodestra ad Albenga, il che non significa però che debba essere necessariamente un leghista.

Basteranno pochi giorni per sapere se questa mossa sullo scacchiere sarà vincente, considerato che ormai entro pochi giorni giorni la partita dovrà essere chiusa per iniziare la campagna elettorale. A quel punto sarà chiaro chi sfiderà Riccardo Tomatis, che a breve scioglierà la riserva e annuncerà – salvo clamorosi colpi di scena – la sua nuova discesa in campo.