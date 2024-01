Albenga 2024, Porro (Lega): “Il centrodestra ribadisce l’unità nella scelta del prossimo sindaco”

Albenga. “Contrariamente alle affermazioni del Partito Democratico, desideriamo sottolineare che, nel centrodestra, la scelta del sindaco per Albenga è frutto di un lavoro congiunto dei coordinatori cittadini e dei referenti regionali di Lega, Forza Italia e Fdi”.

Parola di Cristina Porro, segretario ingauno della Lega, che rispedisce al mittente le critiche: “La nostra priorità è garantire l’unità del centrodestra per governare la città in modo efficace. Noi non ci vergogniamo dei simboli di partito che rappresentiamo e ci rappresentano, speriamo a giugno prossimo il sindaco Tomatis non si vergogni del simbolo del Pd tanto da nasconderlo come nelle passate elezioni comunali”.

“Da mesi abbiamo dedicato tempo ed energie per indicare una rosa di nomi qualificati, attentamente valutati dai nostri referenti regionali. Tale processo mira a presentare una proposta unitaria che rispecchi le esigenze e le aspettative della cittadinanza”.

“Albenga, dopo il 9 giugno prossimo, avrà finalmente un sindaco di centrodestra e con lui la possibilità di instaurare canali istituzionali diretti con i ministri del governo attraverso il nostro impegno concreto. Questo consentirà alla città di accedere a fondi e opportunità per progetti di opere pubbliche, al di là di iniziative così “limitate” come la pista ciclabile”, ha proseguito.

“Invitiamo i cittadini di Albenga a partecipare attivamente alle elezioni, scegliendo il bene della città. Siamo certi che una volta eletto il sindaco di centrodestra, lavoreremo instancabilmente per portare sviluppo, risorse e progresso a Albenga”, ha concluso Porro.