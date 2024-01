Albenga 2024, la sorpresa può essere Roberto Schneck: pressing dal centro perché si candidi a sindaco

Albenga. Mentre centrodestra e centrosinistra nicchiano, i primi per via divergenze interne e i secondi probabilmente solo perché in attesa dell’annuncio sull’altra sponda, ad Albenga potrebbe spuntare la prima sorpresa in vista delle amministrative 2024.

Una new entry in questa tornata elettorale ma non certo nuova al mondo della politica, ingauna e non solo, anzi: si tratta dell’architetto Roberto Schneck, già vicesindaco, assessore provinciale e candidato sindaco nella stessa Albenga.

Andiamo con ordine. Nel centrodestra tutto tace, ma solo all’esterno: ieri è andato a vuoto l’incontro tra i partiti, svoltosi a Genova per indicare finalmente il nome del candidato a sindaco del centrodestra di Albenga, ma nuovamente rinviato a data da destinarsi. E le voci, passando ai possibili 3 candidati, parlano di uno Stefano Mai che sarebbe deciso a non candidarsi e di una Cristina Porro piuttosto irritata dalla situazione, mentre resta sempre in corsa Nicola Podio.

Nel centrosinistra, invece, è ormai una certezza, salvo clamorosi colpi di scena, la ricandidatura di Riccardo Tomatis, sindaco uscente, ma anche in questo caso l’annuncio ufficiale ritarda, probabilmente complice l’attesa del destino della compagina rivale di centrodestra.

Ma altri movimenti si agitano dietro le quinte della politica ingauna. E qui potrebbe entrare in gioco Schneck che sarebbe il terzo candidato sindaco in corso (in attesa di eventuali altri). A spingerlo sarebbe un gruppo di moderati non populisti e lui non smentisce la notizia, anzi.

“Sono lusingato che in tanti pensino a me come candidato indipendente moderato, ma sono 10 anni che sono fuori dall’agone politico, – ha esordito Schneck ai microfoni di IVG. – Se pensano a me è perché probabilmente come vicesindaco e assessore provinciale sono riuscito a lasciare un buon ricordo. Le persone e i gruppi con cui ho avuto incontri sono partiti, figure di centro, centrosinistra e centrodestra. Valuteremo, c’è ancora un po’ di tempo: io responsabilmente devo pensarci“.

Una candidatura, quella di Schneck, che sarebbe dunque sostenuta da più liste, composte in larga parte da moderati, riformisti e centristi, ma anche figure di centrodestra e centrosinistra.

Dopo le esperienze nel centrodestra, nel 2015 si è collocato più al centro, andando ad appoggiare la candidatura alle Elezioni Regionali di Raffaella Paita (Italia Viva): “Avevo intuito che Iv si sarebbe spostato verso il centro e avevo visto giusto”, il commento dello stesso Schneck, che potrebbe essere la prima, vera novità delle prossime amministrative in programma ad Albenga.