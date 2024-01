Albenga 2024, il Pd accusa il centrodestra: “Città ridotta a terreno di lottizzazione partitica da gente che non saprebbe indicarla su una cartina”

Albenga. Un vero e proprio atto d’accusa contro il centrodestra, reo di “ridurre Albenga a un terreno di lottizzazione partitica”. Con un comunicato stampa il Partito Democratico di Albenga punta il dito contro gli avversari, intervenendo nel botta e risposta tra il sindaco Riccardo Tomatis (“Nel cdx non trovano nemmeno l’accordo sul candidato, come possono governare la città?“) e il consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti (“Il centrodestra unito è l’incubo di Tomatis, ha paura di andare a casa“).

“Amare e rispettare la propria città rappresenta la base per poter operare nel suo interesse con onestà, coerenza, capacità e lealtà – scrivono i dem – Queste sono tutte caratteristiche che hanno contraddistinto questi ultimi dieci anni di amministrazione della nostra bellissima Albenga. La sua unicità rende indispensabile una profonda conoscenza, il rispetto della storia e della cultura, dei prodotti enogastronomici e dell’agricoltura, così di nicchia quanto conosciuta a livello internazionale. In questi dieci anni non ci si è limitati all’ordinario ma a realizzare dei veri e propri ‘sogni’: dall’attrazione di turisti da tutto il mondo alla riqualificazione urbana di alcune aree passando valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per citarne alcuni”.

E qui arriva la bordata. “Fa malissimo vedere come il centrodestra riduca la nostra città ad un mero terreno di lottizzazione partitica nel quale gli attori siedono nei salotti romani o genovesi (e che forse neanche saprebbero indicare Albenga su una cartina)”.

“La nostra città non è un terreno di conquista – avvisa il Pd – ma una stupenda realtà che merita amore, passione ed onestà. Solo chi è sul territorio rappresenta una garanzia di tutto ciò e in questi anni lo abbiamo ampiamente dimostrato”.