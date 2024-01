Albenga. Non una lista, ma un gruppo di cittadini che intende portare all’attenzione della prossima amministrazione albenganese idee e proposte per il futuro della città. Sinistra Ingauna, il gruppo coordinato da Alfonso Di Lieto, non scende direttamente in campo in vista delle prossime elezioni amministrative albenganesi (quanto meno non con una lista, per ora), ma di fatto è un po’ come se lo facesse.

Nel pomeriggio, a Palazzo Scotto, il gruppo si è presentato ufficialmente alla presenza di curiosi e simpatizzanti. Presenti in sala anche il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Marta Gaia. Oltre a Di Lieto, per il gruppo Sinistra Ingauna sono intervenuti anche Roberto Melone e Erica Crespiani.

Cinque, in totale, i punti chiave del manifesto presentato dal gruppo nel centro storico albenganese: “Inclusione, beni comuni, finanza locale, emergenza abitativa e trasporto pubblico – spiega Di Lieto – sono i cinque punti che abbiamo messo al centro del nostro manifesto”.

“Al momento non abbiamo ambizioni elettorali – sottolinea il coordinatore di Sinistra Ingauna -. Da un anno organizziamo costantemente degli incontri tematici. Il nostro obiettivo è quello di intercettare amministratori sensibili a questi temi, in modo tale che le nostre istanze possano arrivare in consiglio comunale”.

Albenga 2024, Sinistra Ingauna si presenta

E in vista del voto di giugno ad Albenga, il gruppo Sinistra Ingauna, pur non esprimendosi sull’operato dell’amministrazione uscente, sembra avere le idee piuttosto chiare: “Il nostro contributo andrà all’area di sinistra – sottolinea Di Lieto -. È impensabile dare una mano alla città dall’altra parte, quindi faremo di tutto per mantenere la rotta a sinistra“.