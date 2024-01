Albenga 2024, Francesco Nappi scioglie le riserve: “Pronto a candidarmi sindaco, i cittadini non abbiano paura di scommettere sul nuovo”

Albenga. Francesco Nappi, presidente del movimento Italia Unita-Stop Europa, ha deciso: sarà candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Albenga.

“E’ stata una settimana di riflessioni – spiega – al termine della quale ho deciso di dire ‘sì’ ai tanti amici che mi hanno chiesto di candidarmi. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti per avermi dato questo stimolo importante. I motivi dietro la mia scelta sono tanti, umani e politici”.

Nappi sarà appoggiato da una nuova coalizione che si chiamerà “Sovranisti per l’Italia”. Spiega ancora: “Come movimento vogliamo politicamente ripartire dai territori piccoli e grandi. Con la nostra coalizione saremo presenti in tanti Comuni”.

Parlando della Città delle Torri, Nappi ritiene che “Albenga ha bisogno di figure che lavorino per i cittadini. Stiamo allestendo una squadra di tutto rispetto e professionalità. E aggiungo che ci potrebbe esserci una sorpresa: se ci sarà la possibilità di trovare intenti comuni, la nostra coalizione potrà contare su un ulteriore alleato politico di cui per ora non posso fare il nome ma che sicuramente i cittadini di Albenga apprezzeranno. Ci stiamo lavorando, con lui faremo il salto di qualità”.

“E siamo a buon punto anche con i punti del nostro programma, che sicuramente piaceranno alla cittadinanza. Il nostro progetto permetterà ad Albenga di fare un salto di qualità. Tutte cose che, va detto, tanti potevano fare ma nessuno ha voluto fare. Noi diciamo basta ai propositi programmatici che puntualmente non vengono realizzati. Il nostro programma sarà lineare e attuabile. E questo non perché siamo più bravi ma perché fedeli ai nostri principi morali e politici“.

“Ora tocca alla cittadinanza non aver paura di scommettere sul nuovo ma scrollarsi di dosso le solite compagini e le solite promesse da circensi che puntualmente sono disattese”, conclude Nappi.