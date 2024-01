Albenga 2024, è scontro nel cdx. Lega a Vaccarezza: “Si rimangia la parola di Forza Italia. Delusione profonda”

Albenga. “Una grave mancanza di rispetto nei confronti dei suoi vertici regionali e di tutto il centrodestra”. Così la Lega, senza mezzi termini, ha definito le parole pronunciate da Angelo Vaccarezza ai microfoni di IVG questa mattina, ad Alassio.

Un appello, quello di Vaccarezza, rivolto a tutto il centrodestra, ma in particolare alla Lega che, non è un mistero, ha il compito all’interno della coalizione di esprimere il candidato sindaco ad Albenga: “Scegliamo insieme il candidato che in questo momento appare essere il migliore”, ha affermato in sintesi, con un chiaro riferimento a Nicola Podio.

Ma le sue parole non sono state viste di buon occhio dalla Lega, che ha replicato duramente, dando per altro per scontato (lo appare, ma non è ancora stato ufficializzato) il ritorno di Vaccarezza tra i ranghi di Forza Italia.

“Prendiamo atto dalle parole del consigliere regionale Vaccarezza che Forza Italia, partito che lui dice di rappresentare ormai in provincia di Savona, è determinata in Liguria a far saltare gli accordi consolidati nel centrodestra sulle prossime elezioni amministrative”, hanno tuonato dal Carroccio.

“Di fatto Vaccarezza, con le sue indicazioni neanche troppo velate, si è rimangiato la parola rispetto a quanto già stabilito dalla coalizione sulla candidatura a sindaco di Albenga dimostrando una grave mancanza di rispetto nei confronti dei suoi vertici regionali e di tutto il centrodestra. Per la Lega la delusione è profonda”, hanno concluso.