Alassio, prosegue l’abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Paccini e ai Giardini Charlie Chaplin

Alassio. Dopo i lavori che hanno interessato la scorsa settimana la via Aurelia, ad Alassio proseguono in questi giorni i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza Paccini e ai Giardini Charlie Chaplin. In concomitanza, in Piazza Paccini è in corso la ripavimentazione dei marciapiedi su entrambi i lati della piazza, andando a sostituire quella attuale, ammalorata, con una nuova pavimentazione in porfido posato a opus incertum.

Unitamente alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, anche nella parte rialzata dei Giardini Charlie Chaplin, in corrispondenza con la statua dedicata al celebre personaggio, stanno per avere inizio i lavori di ripavimentazione, che sarà realizzata in quarzite, anche qui posata ad opus incertum.

“Dopo i lavori sulla via Aurelia – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – proseguiamo con due importanti nuovi step dedicati a Piazza Paccini e ai Giardini Charlie Chaplin l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella nostra città, che saranno sostituite con rampe tese ad agevolare le persone diversamente abili e il transito di carrozzine e passeggini. Come ho avuto già modo di sottolineare nei giorni scorsi, rendere la nostra città perfettamente fruibile in maniera comoda da tutti è una priorità della nostra Amministrazione, che portiamo avanti parallelamente alle grandi opere pubbliche”.