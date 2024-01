Alassio, Gian Emanuele Fracchia è il nuovo amministratore delegato della società Gesco

Alassio. Sarà formalizzata e ratificata mercoledì prossimo, nell’assemblea della società Gesco, la nomina del nuovo amministratore delegato Gian Emanuele Fracchia, riunione in cui lo stesso Fracchia nominerà Igor Colombi direttore generale.

Colombi già ex amministratore unico si era dimesso a dicembre per poter partecipare al concorso indetto dal Comune per diventare direttore generale.

Emanuele Fracchia ha tre figli, ha accumulato competenze lavorando per società cooperative nel ramo dei servizi e del verde, è sportivo da sempre, dirigente di società sportive dove si è occupato di marketing, bagnino dello stabilimento balneare della madre, ha anche gestito lo stabilimento balneare la ex spiaggia di Pippo ad Albenga, si è occupato di inclusione lavorativa in cooperative di tipo B e ha una buona esperienza di gestione.

“Avrei preferito attendere la ratifica della nomina – dice ai microfoni di Ivg – ma confermo la notizia. L’annuncio della mia nomina è arrivato giovedì, dopo la giunta che ha deliberato in tal senso. Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia che ripagherò con il lavoro e mi impegnerò a fondo per guadagnarmela: farò parlare il mio lavoro e i numeri”.

E sul suo nuovo incarico dice: “Devo capire cosa e dove vogliamo andare… Con il sindaco e di concerto con l’assessore alle partecipate Patrizia Mordente realizzare e dare seguito alle loro indicazioni. Gesco è una multiservizi e ha bisogno di una programmazione a lungo termine, è una realtà che è cresciuta molto in questi anni e spero di dare il mio contributo perché cresca sempre più”.

“Devo ancora confrontarmi con il nuovo ruolo e prendere possesso della carica che sarà ratificata solo mercoledì” conclude.

Fracchia, infatti, assumerà a pieno titolo l’incarico, che ha durata di un anno prorogabile per altri due anni, il prossimo 1 febbraio.