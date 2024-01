Alassio, chiusa la quinta edizione della kermesse Ligyes. Il sindaco Melgrati: “Felice dei risultati ottenuti, al lavoro per il prossimo festival”

Alassio. Ligyes, la kermesse dedicata alla cultura contemporanea, si è chiusa con 10.000 spettatori nei 2 mesi centrali di luglio e agosto.

“Il 2023 – fanno sapere dall’amministrazione alassina – ha segnato un’edizione speciale, che ancora una volta ha portato ad Alassio un’esplosione di vitalità artistica che ha coinvolto l’intera città. Nel suo quinto anno, Ligyes ha riconfermato il proprio carattere di festival sperimentale, di ricerca e inclusione attraverso la realizzazione di iniziative specifiche, capaci di amplificare le potenzialità della manifestazione di attrarre pubblico, artisti, giornalisti e voci dello spettacolo tra i più interessanti sulla scena nazionale. L’edizione 2023, la seconda con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha capitalizzato anni di ricerca sul territorio e relazioni per rivolgere uno sguardo sempre innovativo e dinamico al futuro, rinnovando il proprio impegno nella valorizzazione di talenti emergenti e progetti culturali”.

Anche quest’anno gli spazi del Molo Bestoso, del Porto Luca Ferrari e della Piazza Partigiani hanno ospitato eventi di ogni genere: concerti, sfilate di moda, spettacoli, talk show, premi letterari, interviste, cene di gala, mostre e molto altro.

L’edizione 2023 ha visto per il quinto anno la conferma di Banca d’Alba come Sponsor Partner della manifestazione insieme a Mediterranea di Carli, Medagliani Gioielli, Multicom Events, Kryolan, Mondo del Vino, Macaja Gin, Wash4Green e a tutti i partner tecnici per le centinaia di ospitalità dei vip e degli artisti che hanno animato questa edizione. Primo fra tutti l’head quarter del Festival, il Diana Grand Hotel, che grazie alla visione eclettica del suo patron Stefano Ugolini ha ospitato in questa location meravigliosa tantissimi tra gli artisti presenti.

“A partire da giugno 2023 Ligyes – aperto dal concerto dell’Opera Carlo Felice – ha raggiunto circa 1.000 spettatori in presenza ad evento e migliaia di fan che hanno seguito i video riassuntivi con gli highlights di ogni appuntamento, come dimostra il numero delle visualizzazioni registrate, confermandosi un appuntamento fondamentale del panorama di intrattenimento estivo della città offerto dalla Regione Liguria, partner primario e sostenitore di parte della manifestazione. Ligyes in totale ha coinvolto oltre 50 personalità rilevanti del mondo dello spettacolo tra giornalisti, curatori, direttori di festival collaterali, attori, showman e showgirl, cantanti, comici e trasformisti, e tanti altri professionisti del settore. Una dimostrazione di fiducia e rilevanza che continua ad essere accordata alla manifestazione anche in ambito internazionale”, aggiungono dall’amministrazione.

Dice il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Chiudiamo questa quinta edizione con la certezza di un risultato molto positivo che da Alassio si è riverberato sull’intera Regione. Siamo felici di avere contribuito a portare nuova energia, risorse, relazioni, idee e proposte al nostro pubblico e di avere intessuto con tutte le istituzioni del territorio relazioni positive e fattive, con progettualità dedicate che di fatto hanno disegnato una vera e propria rete, dentro e fuori festival. Sono grato a tutto ciò che ha contribuito a scrivere il successo di questa edizione, che abbiamo immaginato come una catapulta di messaggi verso il futuro: abbiamo messo a fuoco domande, questioni, lenti di ingrandimento, ampliando i confini dello sguardo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di produrre una manifestazione che trae le forze dal territorio in cui si colloca e che è al contempo capace di dialogare con il resto del Paese. Visti i risultati raggiunti, è ora allo studio la sesta edizione del Festival, sempre in collaborazione con Genova e con nuovi partner di caratura nazionale e internazionale. Desidero infine sottolineare lo straordinario valore dato dalla redazione del TGR Liguria – Rai News, media partner del festival, e dai numerosi giornalisti delle pagine di life style, arte, economia, gastronomia e turismo che hanno seguito Alassio durante i numerosi press tour nel corso del 2023, che hanno notevolmente contribuito a promuovere la manifestazione e quindi la nostra città tramite notizie, rubriche di approfondimento e interviste sulle più prestigiose testate cartacee e telematiche nazionali e locali”.

Gli highlights dell’edizione 2023 hanno incluso l’esposizione di un nucleo di opere fotografiche originali, realizzate dal fotografo Angelo Frontoni su committenza del Museo Nazionale del Cinema per celebrare i 60 anni de “Il Gattopardo”, film capolavoro di Luchino Visconti, oltre che numerosi progetti e collaborazioni attivate con istituzioni pubbliche e private in particolare presso la città di Genova con quattro appuntamenti autunnali (da ottobre a dicembre) che si sono svolti in collaborazione e nella sede di Genova Liguria Film Commission, che hanno visto la partecipazione di Pilar Fogliati, Davide Livermore e Gianni Fantoni in tre masterclass d’autore condotte dal critico cinematografico Steve della Casa, e un seminario dedicato alle scuole superiori del ponente e levante ligure dedicato ai mestieri del cinema.

Ligyes 2023 ha organizzato 3 Premi e numerosi Riconoscimenti, con la consegna delle Chiavi della Città a due figure di spicco del mondo dello spettacolo come Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Marino Bartoletti, Barbara Bouchet e Laura Morante.

La 17° ed. del Premio Alassio per l’Informazione culturale è stato consegnato al noto ed eclettico giornalista Marino Bartoletti.

La 29° ed. del Premio Alassio 100 Libri “Un Autore per l’Europa” è stato consegnato a Matteo Melchiorre per il suo libro “Il Duca”.

Il Premio “Alassio Cinema”, giunto alla sua sesta edizione, è stato consegnato all’attrice di fama internazionale Laura Morante.

Un grazie particolare va a Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission, Cna FederModa e ai tre Festival: Tff, Lovers e Cinema Ambiente, partner e sostenitori che hanno reso possibile questa ricca manifestazione.

Nel frattempo, per continuare a godere degli appuntamenti della stagione, non dimenticate di visitare i profili social, la piattaforma di approfondimento delle sezioni curate, con opere, video e interviste; di ascoltare i podcast su Spotify curati da Luca Ponzi, alla scoperta degli artisti che hanno animato Ligyes 2023.