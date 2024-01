Alassio, al via la manutenzione straordinaria di Piazza Partigiani: lavori per 200mila euro

Alassio. Con deliberazione di Giunta Comunale dello scorso 22 dicembre è stato approvato il progetto esecutivo ad opera dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio per i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Partigiani, che l’Amministrazione Comunale intende riqualificare sostituendo la parte centrale della vetusta pavimentazione in legno con basole di arenaria. Nel progetto sono inoltre compresi la sistemazione del marciapiede adiacente la piazza su lato di Via Gramsci, ad oggi ammalorato, e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto è stato stimato per un importo complessivo di € 201.000,00 di cui € 146.287,88 per lavori a base d’asta, €.3636,05 per oneri di sicurezza, oltre a € 51.077,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Contestualmente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 433 dello scorso 28 dicembre, è stato inoltre approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione di emergenza della piazza, per un importo complessivo di € 68.483,00 di cui € 49.643,36 per lavori a base d’asta, €. 1.356,64 per oneri di sicurezza, oltre a € 39.019,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Piazza Partigiani – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – è luogo di ritrovo tra i più importanti della nostra città e il cuore pulsante delle maggiori manifestazioni all’aperto che si svolgono ad Alassio. Siamo quindi davvero soddisfatti di inaugurare i lavori pubblici del nuovo anno con il progetto di riqualificazione di grande rilievo ad essa dedicato, che le darà un volto nuovo e una nuova illuminazione in vista delle numerose iniziative che qui si svolgeranno in primavera e in estate e che accoglieranno come sempre numerosi cittadini e turisti”.

“Con questo progetto – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi – daremo presto il via ad un altro importante cantiere ad Alassio, che offrirà un nuovo volto a Piazza Partigiani, attraverso una pavimentazione più consona al prestigio del luogo, dal momento che quella attualmente presente, in legno, risulta ormai vetusta e ammalorata. Il progetto consiste nella realizzazione di un pavimento di calpestio in lastre di pietra arenaria, che si armonizza con la pavimentazione restante della piazza e del centro storico. Nell’ambito del progetto, anche l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di una rampa per disabili. Contestualmente, di grande rilievo anche la manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione di emergenza della piazza. Entrambi i progetti sono stati realizzati internamente dall’Ufficio Tecnico comunale, che come sempre desidero ringraziare complimentandomi per l’eccellenza del proprio operato, in perfetta sinergia con l’impegno della nostra Amministrazione Comunale”.