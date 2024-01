Al via le iscrizioni per il pellegrinaggio all’udienza del Papa

Savona. Il 10 gennaio si apriranno le iscrizioni al pellegrinaggio interdiocesano che porterà all’udienza generale con papa Francesco di sabato 20 aprile nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’iniziativa coinvolgerà infatti le Chiese di Savona-Noli, Cesena-Sarsina, Imola e Tivoli ed è stata organizzata in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Pio VII. Per la diocesi di Savona-Noli la partenza sarà venerdì 19 aprile alle ore 6:45. Dopo la sistemazione in albergo si avrà il pomeriggio a disposizione per visite e tempo libero. La cena sarà in albergo.

Il 20 aprile la colazione sarà in albergo e intorno a mezzogiorno si parteciperà all’udienza pontificia. Seguirà il pranzo al sacco nei pressi dell’Aula per non uscire dal Vaticano e dover rifare le pratiche per l’ingresso vigilato. Alle ore 15 nella Basilica San Pietro si concluderà con la messa concelebrata dai quattro vescovi e presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica stessa e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.

La quota di partecipazione è 225 € a persona in camera doppia e comprende pernottamento, prima colazione, cena del 19 aprile (acqua e vino inclusi), viaggio in pullman e assicurazione. Per informazioni occorre recarsi all’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Savona-Noli, presso il Centro Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona, il mercoledì dalle ore 10 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 17, scrivere un’e-mail a ufficio.pellegrinaggi@diocesisavona.it oppure telefonare al numero 3297815585.

Le iscrizioni saranno effettuabili solo in presenza presso l’ufficio diocesano e fino ad esaurimento posti (massimo 40) e si chiuderanno il 26 gennaio. La caparra da depositare all’atto della prenotazione ammonta a 125 € e il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 marzo.