Al via i lavori nelle scuole di Laigueglia: trasferimento per 150 bambini

Laigueglia. Dopo tre incontri consecutivi, l’amministrazione comunale, alla presenza del dirigente scolastico Michele Formica, ha esposto ai genitori degli oltre 150 bambini del plesso scolastico di Laigueglia il progetto di trasferimento provvisorio delle scuole in via del Carmine nei locali dell’Istituto delle suore di Maria Ausiliatrice, a seguito dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio di via dei Cha.

“Non abbiamo scelto la via più economica, né la più semplice”, ha affermato il sindaco Giorgio Manfredi “ma abbiamo optato per la soluzione migliore per i ragazzi e che crea minor disagio alle famiglie. Il percorso è stato complesso ma siamo riusciti a mantenere tutti i bambini nella stessa struttura e soprattutto a Laigueglia, aspetto di non poca rilevanza”.

“I genitori presenti hanno gradito l’incontro, manifestando apprezzamento per l’attenzione dimostrata dall’amministrazione e per aver ricevuto informazioni precise circa le tempistiche di realizzazione. I lavori inizieranno entro fine gennaio, non appena terminato lo sgombero, già in corso, dei locali di via del Carmine”.

Il trasferimento degli alunni è previsto a fine febbraio, ad eccezione dell’asilo nido che, interessato da opere di adeguamento più impegnative, verrà spostato nella nuova sede a fine marzo.

“L’amministrazione intende terminare i lavori entro il mese di agosto, in modo da consentire la ripresa del prossimo anno scolastico nella sede di via dei Cha. Il servizio mensa verrà mantenuto nella sua struttura attuale e la Cooperativa che cura la ristorazione provvederà al trasporto dei pasti caldi nella sede provvisoria, dove esiste un refettorio che può ospitare tutti gli alunni”.

“Approfittando delle opere di adeguamento sismico, sarà realizzato anche un efficientamento energetico della struttura e il potenziamento del collegamento internet grazie alla creazione di una presa Lan in ogni aula” conclude il primo cittadino laiguegliese.