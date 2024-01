Al via abbonamenti gratis o scontati per gli studenti liguri. Nel 2024 5 nuovi treni in Liguria

Liguria. Treni gratis in Liguria per chi ha meno di 19 anni e sconto del 50% fino ai 26 anni. Con l’arrivo del 2024 hanno preso il via le nuove agevolazioni sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicati a tutti gli studenti per raggiungere la scuola (o istituti per la formazione professionale) o l’Università.

Nell’area delle Cinque Terre, la nuova tariffazione prevede uno sconto dell’80% sugli abbonamenti mensili o annuali nella tratta Levanto-Spezia Centrale per i residenti nei Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, oltre che per i non residenti proprietari di seconde case e i loro nuclei familiari. Per quanto riguarda il Cinque Terre Express, è prevista una nuova tariffazione tra marzo e settembre con la distinzione, per i non residenti in Liguria, tra bassa, media e alta stagione. Sul tema è attualmente in corso un dialogo con gli enti locali e le associazioni del territorio, in modo da limare i dettagli della misura e arrivare alla sottoscrizione di un ‘Protocollo d’intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre”.

Per ottenere l’incentivo, gli aventi diritto (o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minore) possono presentarsi in biglietteria presentando l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000) debitamente compilata: il modulo è scaricabile dal sito di Regione o dalla pagina ‘In Regione’ della Liguria presente sul sito di Trenitalia, ed è disponibile anche presso le biglietterie Trenitalia della Liguria.

“Con queste misure vogliamo dare un sostegno concreto agli studenti liguri e alle loro famiglie, elaborando allo stesso tempo un piano per gestire i flussi di visitatori che arrivano via treno nelle Cinque Terre – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – In questo modo cercheremo di evitare che migliaia di visitatori italiani e stranieri si concentrino nei mesi estivi e nei giorni di festività, riducendo i disagi per i residenti e allo stesso tempo dando modo a tutti di godere serenamente delle bellezze di questo unico patrimonio Unesco, che oltre ad essere un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico e naturalistico è anche un volano per l’economia di quel territorio, che ha proprio nel turismo ha il suo asso nella manica. In questi giorni – continua il presidente – Regione Liguria sta continuando il dialogo con sindaci e imprese per analizzare il nuovo piano tariffario, che sarà adottato in via sperimentale e coinvolgerà nel tavolo di monitoraggio anche gli enti locali e le associazioni di categoria, in modo da valutarne gli effetti”.

“I nostri ragazzi, che potranno viaggiare gratis o con l’abbonamento dal costo dimezzato, hanno a disposizione treni regionali di ultima generazione: sicuri, spaziosi e dotati di tutti i comfort, tra cui postazioni bici (anche per le e-bike) e presa usb per ogni sedile – commenta Augusto Sartori, assessore regionale ai Trasporti e al Turismo – Nel corso dell’anno verranno consegnati i 5 treni restanti dei 48 oggetto del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia che porterà ad abbassarne notevolmente l’età media: nel 2017 era oltre 25 anni. Per quel che riguarda le Cinque Terre, vogliamo far sì che nei mesi primaverili e autunnali si possa dirottare in quel territorio quella presenza di turisti che oggi è presente soprattutto a luglio, ad agosto, nei fine settimana o quando arrivano le navi da crociera. L’afflusso controllato dei turisti, specialmente quelli stranieri, è possibile solo differenziando le tariffe così come fanno gli alberghi o le compagnie aeree”.