Al teatro Moretti di Pietra lo spettacolo “Sale d’attesa” per “superare le diversità”: devoluti oltre 2300 euro

Loano. Ancora una volta il Lions Club Loano Doria si è adoperato per sensibilizzare ai problemi sociali. Infatti ha ideato e realizzato con la collaborazione della Compagnia Teatrale l’evento del 16 Gennaio 2024 al Teatro Moretti di Pietra Ligure, dove si è tenuto lo spettacolo “Sale d’attesa”: tre donne e le loro storie.

L’iniziativa in collaborazione con “APS Cosavuoichetilegga?” ed il patrocinio e contributo del Comune di Pietra Ligure ha visto devolvere l’incasso della serata al Service Nazionale Progetto “Kairos Lions” per contribuire ad acquistare materiale didattico per gli Istituti Comprensivi del Comprensorio ed alle Scuole Superiori del territorio per “superare le diversità” e facilitare l’educazione dei giovani al rispetto per il “diverso”.

“Il progetto LIONS Kairòs – spiegano dal Club – nasce dalla volontà di riuscire a migliorare l’integrazione scolastica, e di conseguenza sociale, delle persone che per qualsiasi motivo si trovino nella condizione di essere considerati “diversi”, mettendo a disposizione delle scuole strumenti specifici per i diversi gradi delle scuole dall’infanzia a quelle secondarie, consentendo agli insegnanti che intendano affrontare i temi dell’amicizia, della diversità, della cooperazione, dell’accettazione e della socializzazione di sviluppare tali attività nel corso dell’attività didattica”.

Come ha sottolineato il Presidente del Lions Club Loano Doria, Marco Careddu “il progetto ha come obiettivo l’abbattimento delle barriere culturali che viviamo ogni giorno e la comprensione della diversità come valore aggiunto e e strumento per migliorare se stessi. Kairòs è un termine derivante dall’antica Grecia che significa il momento propizio, l’occasione favorevole, da non perdere”.