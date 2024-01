Al Mazzini Da Vinci presentato il progetto “Whp-Inail datore di lavoro che promuove salute”

Savona. Nel corso del 2023 la Direzione Territoriale INAIL di Savona e Imperia ha avviato, in collaborazione con le Asl del territorio, il Progetto “Whp – INAIL Datore di Lavoro che promuove salute”.

Sono state introdotte azioni volte alla prevenzione di tumori e/o malattie croniche attraverso la promozione di una serie di screening cui si è sottoposto il personale, azioni mirate ad uno stile di vita attivo e in salute attraverso maggiore attività fisica e una corretta alimentazione.

L’obiettivo è di adottare cambiamenti organizzativi nel triennio 2023-2025 tesi a migliorare il benessere dei lavoratori all’interno del luogo di lavoro, ottenendo il riconoscimento europeo di WHP (Workplace Health Promotion) alla fine del triennio.

A tale scopo, grazie alla collaborazione che la Direzione Territoriale INAIL ha instaurato con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mazzini Da Vinci” di Savona. I docenti del dipartimento di grafica:: prof.ri Galati, Crudele e Lequio assieme agli studenti delle classi V^ dell’indirizzo Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria hanno dato vita ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione, identificata dal logo A.L.E. (Ambiente Lavorativo Equilibrato) ed articolata in una serie di poster dedicati alla valorizzazione del benessere fisico, in particolare modo mirati al mantenimento di uno stile di vita attivo con incentivo all’uso delle scale e ad una alimentazione equilibrata, che sono stati affissi presso le sedi della Direzione territoriale INAIL.

L’evento di presentazione dei lavori si è tenuto venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 9.00 presso l’aula magna dell’Istituto Professionale “Mazzini da Vinci”.

Dopo i saluti istituzionali ed una introduzione ai lavori da parte del Dirigente Scolastico Dott. Ferrando e del Direttore della sede INAIL di Savona e Imperia Dott.ssa Damonte, gli studenti delle classi presentano gli elaborati grafici alle varie istituzioni intervenute: il Questore di Savona Dott.ssa Simone, la Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Savona Nadia Dalmasso, il Vice Prefetto Dott. Dallaverde, l’ Ass. Sviluppo Economico e Sport del Comune di Savona Sig. Rossello, la Comm. P.S. Spadaccini.

Presenti anche i componenti del Comitato Consultivo Provinciale Inail (COCOPRO), Cavallero, Cambone (VV.F), Dott.ssa Fantino e Dott. Traverso (ASL 2 – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Sig.ra Servetto (UIL), nonchè una nutrita delegazione di lavoratori delle sedi Inail di Savone e Imperia. La sig.ra De Falco, Presidente regionale ANMIL, in rappresentanza dell’ Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

A seguire presso la sede INAIL si è tenuta la parte conclusiva della giornata con la condivisione dei lavori con i colleghi a cura di una delegazione di studenti.

Tale evento – evidenzia Cinzia Damonte, Dirigente DT INAIL Savona – Imperia – vuole essere per INAIL un momento per condividere le iniziative introdotte volte a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori attivando un processo di costante miglioramento per la tutela e la promozione della salute, della sicurezza e del benessere dei lavoratori nonché di sostenibilità dell’azienda.

Inoltre, con tale iniziativa prosegue il percorso già iniziato e che si intende portare avanti, nel corso del 2024 e non solo, della diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita in generale rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori di Savona, prossima generazione del mondo del lavoro.