Aggredisce la compagna all’area di servizio di Ceriale: la vittima soccorsa da alcuni ragazzi, l’uomo ammonito dal Questore di Imperia

Imperia. Il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, ha preso decisi provvedimenti nei confronti di un uomo residente nella provincia di Milano colpevole di reiterati comportamenti violenti e vessatori nei confronti della propria compagna.

Come riporta Riviera24, la vicenda ha avuto il suo culmine con una plateale aggressione presso l’area di servizio autostradale di Ceriale durante il rientro dalla recente vacanza della coppia in provincia di Imperia.

Grazie all’intervento coraggioso di alcuni giovani che hanno prontamente soccorso la vittima, l’azione criminosa è stata interrotta, consentendo l’arrivo di una pattuglia della Polizia Stradale che ha assicurato il responsabile alla giustizia. L’uomo è stato ammonito dal Questore, che ha agito per garantire la tutela necessaria alla donna vittima di tali violenze.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato precedenti episodi di violenza, motivando l’ammonimento emesso dal Questore di Imperia. Questo intervento mirato dimostra la ferma volontà delle autorità di contrastare la violenza di genere e di assicurare alla giustizia coloro che la perpetrano.

L’avviso orale è un provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto ritenuto socialmente pericoloso, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di ulteriori violazioni, potrà essere proposto il ricorso alla misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nel caso dell’avviso orale con prescrizioni, il Questore può imporre divieti specifici al destinatario, come il possesso o l’utilizzo di oggetti che potrebbero essere impiegati in attività criminali.