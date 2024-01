Ad Altare la presentazione del libro “Un sogno infranto” di Angela Ruffino

Altare. Venerdì 2 febbraio, alle ore 21, al bar Franca di Altare, si terrà la presentazione del libro “Un sogno infranto” di Angela Ruffino. L’evento è promosso dall’associazione AMA.

Il libro narra la storia della Ferrania, una grande industria che per quasi un secolo ha prodotto materiale per il cinema e per la medicina. Ma è anche la storia di Adriana che in questa azienda lavorò per molti decenni intrecciando amicizie e ottenendo profonda stima. Un libro che parla dell’Italia tra gli anni ’30 e ’90 del Novecento quando il lavoro, le persone ed i rapporti umani erano diversi dagli odierni.

La serata sarà moderata dalla professoressa Elena Foddis, con letture a cura di Fausta Odella.