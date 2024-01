Ad Alassio nuove iniziative in vista di San Valentino

Alassio. A pochi giorni dall’avvio del concorso “Alassio Città degli Innamorati” e del contest fotografico “La più bella immagine d’amore”, che premiano rispettivamente la più bella lettera e la più bella fotografia d’amore, il Comune di Alassio presenta nuove interessanti iniziative che verranno realizzate nei giorni dedicati alla festa di San Valentino e che “invaderanno” la città all’insegna del romanticismo.

A partire dall’evento promozionale “Alassio in Love”, che dal 10 al 14 febbraio, attraverso l’iniziativa “Un Amore di Menù” coinvolgerà le attività alassine, in particolare i ristoranti e i bar, che potranno proporre ai propri clienti una serata speciale con menù, apericena e cocktail a tema amore: le attività che aderiscono all’iniziativa vedranno le loro proposte promosse attraverso i canali social ufficiali del Comune di Alassio e saranno inoltre contrassegnate da romantiche decorazione a tema realizzate con palloncini.

Sempre nel settore del commercio, di grande interesse è anche l’iniziativa “Saldi in Love”, organizzata dal consorzio “Alassio un Mare di Shopping” e patrocinata dal Comune di Alassio, che si svolgerà domenica 11 febbraio con la collocazione dei banchetti espositivi messi a disposizione delle attività associate aderenti all’evento in Piazza Matteotti. Ulteriore vantaggio per i cittadini e i turisti sarà la gratuità dei parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco per l’intero fine settimana di sabato 11 e domenica 12 febbraio.

“La romantica festa di San Valentino – dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è da sempre un’occasione molto gradita dalla nostra Amministrazione per rendere la nostra città, storicamente legata all’amore, ancora più bella e accogliente per i cittadini e per i turisti che la vivono. A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale esprimo un ringraziamento particolare al Consorzio Alassio un Mare di Shopping, a Fipe Confcommercio e alla società partecipata Gesco per l’ottima sinergia che ci consente di operare anche questa volta al meglio e con grande soddisfazione”.

Riguardo alle iniziative precedentemente comunicate, ricordiamo che per partecipare al concorso “Alassio Città degli Innamorati” è possibile inviare la propria lettera d’amore all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it e diventare fan della pagina Facebook “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio), dove verrà pubblicata e dove verrà votata dagli utenti. Le lettere potranno essere votate fino a martedì 13 febbraio entro e non oltre le ore 12.00, mentre la premiazione si terrà davanti al Muretto di Alassio mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 12.00. In palio per il vincitore una cena di coppia, due fedine, n. 1 voucher per 2 ingressi alla “Thalassio Medical SPA” del Grand Hotel e un set di cosmetici Acqua di Alassio gentilmente offerti da Alassio un Mare di Shopping, Fipe Confcommercio, “Thalassio Medical SPA” e Acqua di Alassio.

Per partecipare al contest fotografico “La più bella immagine d’amore” occorre invece pubblicare dai propri account social, Instagram e/o Facebook, una foto realizzata esclusivamente ad Alassio e avente come tema la Città degli Innamorati, aggiungendo l’hashtag #loveinalassio e taggando la pagina del concorso “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio). L’immagine che entro martedì 13 febbraio alle ore 12 riceverà più cuoricini e like (i voti saranno sommati) verrà pubblicata per una settimana su tutti i canali social ufficiali della Città di Alassio e ne verrà realizzata una versione stampata da donare al vincitore.