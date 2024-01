Accorpamento scolastico: per Carcare decisione rimandata, la palla passa al Consiglio regionale

Carcare. Accorpamento scolastico, in commissione regionale passa l’emendamento di Bozzano, Mai e Russo che “taglia le teste” a Savona e non a Carcare. Per ora, quindi, il dimensionamento che riguarda la Val Bormida è congelato in attesa del Consiglio regionale del 30 gennaio. Questo ciò che è emerso ieri sera quando il mondo della scuola valbormidese, con insegnanti, studenti, personale Ata, nonché quello politico con numerosi sindaci e amministratori locali, e sindacale, erano presenti a Carcare all’assemblea pubblica organizzata dal Comune per affrontare il discorso relativo alla decisione della Regione Liguria di accorpare l’Istituto comprensivo con il Liceo Calasanzio. Relatori dell’incontro il sindaco Rodolfo Mirri, il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri e i consiglieri regionale Roberto Arboscello e Angelo Vaccarezza. “Una serata “senza bandiere politiche” – come ha più volte sottolineato il primo cittadino – voluta per il bene del territorio e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato”. Durante l’assemblea non sono comunque mancate battute e frecciate tra i rappresentanti dei diversi schieramenti.

E non solo. Qualche frizione si è avvertita anche tra le due dirigenti scolastiche, soprattutto per il fatto che ieri, a Genova, durante la commissione regionale, a perorare la causa fosse presente solo il comprensivo con una folta rappresentanza, nessuno invece del Calasanzio.

Se Olivieri ha snocciolato tutto l’iter della Provincia concordato con l’Ufficio scolastico savonese e i Comuni di riferimento, fatto di atti precisi che la Regione, pochi giorni fa, ha snobbato con una delibera che disattendeva totalmente le aspettative, Vaccarezza ha affermato che “è la delibera provinciale quella su cui ci si deve basare. Quella regionale non ha gambe, non c’è scritto che la Provincia sia d’accordo. Supporteremo il presidente se dovesse impugnare il documento perché è illegittimo”.

Per Arboscello “Non c’è limite al peggio. L’esito della commissione è stato disastroso, non si farà l’accorpamento in valle, ma a Savona. Bozzano e Mai forse non sanno che rappresentano tutto il territorio savonese, ma soprattutto sono indignato per il metodo, visto che eravamo tutti a Genova, guarda caso appena noi ce ne siamo andati per poter arrivare a Carcare in tempo è stato votato l’emendamento dei tre consiglieri di maggioranza. Per l’ennesima volta non c’è stato confronto”. La spaccatura del centro destra pare abbia influito e non poco: ormai infatti ad ogni azione di Vaccarezza (che si è dimesso da capogruppo di Cambiamo) c’è una reazione: forse, la sua presenza a Carcare di ieri sera ha fatto sì che sulla scacchiera politica regionale ci fosse una contromossa.

In merito ai lavori di ieri in 3 Commissione della regione Liguria, la scrivente O.S. , ribadendo la contrarietà ai tagli, ha fatto presente al tavolo che il Decreto interministeriale 127/23 prevede la possibilità – a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 – della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Pertanto poiché Regioni come il Friuli e il Veneto non hanno utilizzato la quota di deroga del 2.5% in materia di dimensionamento, ANIEF LIGURIA fa appello ai politici affinché possano recepire un emendamento che possa salvare le scuole a rischio di ulteriore dimensionamento, usufruendo del principio di compensazione interregionale”.