Accorpamenti scolastici, Natale (PD): “Disagi per territori e studenti”. L’assessore Ferro: “Deroga per aumento autonomie”

Liguria. “Muro della regione sul dimensionamento scolastico. Nemmeno di fronte alla bocciatura del governo e nonostante la possibilità di ridurre gli accorpamenti, almeno per l’anno 2024-2025, la Giunta non vuole ripensare il Piano di ridimensionamento scolastico. Poteva essere l’occasione per svolgere un percorso partecipativo, mettere al centro un progetto didattico per i giovani della Regione e invece, ha deciso di andare avanti senza dare risposte ai dirigenti scolastici; al corpo docenti, alle famiglie e ai territori”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul dimensionamento scolastico.

“Anche di fronte al proprio fallimento – prosegue Natale – la Giunta regionale decide di andare avanti volutamente, una scelta emersa, stando alla risposta in consiglio, a seguito di un incontro avvenuto nei giorni scorsi, nel quale tutte le regioni, adempienti e non, hanno deciso di non modificare i loro Piani. Se va avanti questa impostazione cosa accade all’organizzazione scolastica della Liguria? Perché se non si modificano gli atti vuol dire che la nostra regione si arrocca nel suo errore e lo scenario di un commissariamento è solo rinviato”.

“In tutto questo è inspiegabile il comportamento di province e Città metropolitana di Genova che hanno assecondato la decisione della regione di non modificare i provvedimenti fino a oggi approvati, nonostante dai territori emerga con forza la richiesta di apportarle. Con la conseguenza, che in questi giorni, agli istituti oggetto di accorpamento, stanno arrivando le richieste di provvedere a tutti gli aspetti burocratici per effettuarlo. Ma in Liguria non si guarda alle conseguenze delle proprie scelte e si reiterano gli errori nonostante gli ammonimenti del governo e ora si rischia ‘un’espulsione’ e a rimetterci saranno solo i nostri studenti”, conclude Natale.

L’assessore alla scuola Simona Ferro ha ricordato che, viste le difficoltà riscontrate da diverse Regioni ad adempiere a quanto disposto dal decreto 127/23 del ministero, è stato inserito nel Decreto Milleproroghe un meccanismo temporaneo di flessibilità solo per l’anno scolastico 2024/2025, di parziale deroga agli organici stabiliti in precedenza che consentirà alle Regioni di aumentare del 2,5% il numero delle autonomie scolastiche rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 127 del giugno 2023.

Alla luce di questa apertura del ministero, l’assessore ha sottolineato di essersi attivata con gli Enti che non avevano ottemperato alla norma affinché conformino i propri Piani di dimensionamento alle disposizioni vigenti, ma ha precisato che l’iter è molto complesso e che le tempistiche determinate dalle imminenti scadenze dettate dal Ministero sono molto stringenti rendendo, di fatto, impossibile rendere operative eventuali e ulteriori scelte da operare.

E’ stato, dunque, convenuto con gli Enti inadempienti, e anche con quelli che avevano ottemperato alle disposizioni del decreto 127/23, di non modificare gli atti già approvati e di confermarli, così come approvati durante i vari passaggi.

“Regione Liguria prosegue un percorso di dialogo con il ministero e gli enti coinvolti sul tema del dimensionamento scolastico nel pieno rispetto di presidi, famiglie e studenti, contrariamente a quanto affermato in modo pretestuoso e strumentale dall’opposizione che in queste ore ha scritto di ‘muri’ e ‘arroccamenti’ da parte della giunta” ha evidenziato l’assessore Ferro nella sua risposta durante la seduta dell’Assemblea legislativa ligure.

“Il Governo, riconoscendo la complessità del tema in relazione agli obiettivi fissati dal Pnrr, ha compreso la necessità di un tempo maggiore per arrivare a risultati soddisfacenti – prosegue l’assessore. – Proprio in questi giorni, insieme al ministro Valditara, alla provincia di Savona e alla Città Metropolitana di Genova, intensificheremo il dialogo per conformare alle disposizioni vigenti i piani di dimensionamento presentati, senza agire con imperio ma nel pieno rispetto delle indicazioni dei territori. Ribadisco che non c’è nessuna bocciatura o ammonimento da parte del Governo, ma la volontà di trovare una soluzione condivisa”.

“Preciso – conclude Ferro – che nessuna scuola sarà chiusa: le sterili polemiche dall’opposizione alimentano la disinformazione e la preoccupazione tra le famiglie e gli studenti liguri. Se penso alla discussione che c’è stata in questi mesi non posso non sottolineare, ancora una volta, le incoerenze delle minoranze che prima hanno criticato aspramente il dimensionamento scolastico, così come indicato dal Ministero, e poi a gran voce hanno chiesto di metterlo in pratica senza tenere conto delle volontà di province e Città Metropolitana”.