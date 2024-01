Accorpamenti, Mai (Lega) e Bozzano (Lista Toti) contro Arboscello e il Pd: “Da loro niente lezioni”

Liguria. “A parlare di scuola, Il Pd in cattedra non può proprio salire”, ma anche un attacco diretto al consigliere dem Roberto Arboscello che “fa scena muta in audizione, ma canta stonato sui giornali”.

Le dichiarazioni portano rispettivamente la firma di Alessandro Bozzano (capogruppo della Lista Toti) e Stefano Mai (Lega). Il bersaglio è il Partito Democratico ed uno dei suoi principali rappresentanti a livello regionale (Arboscello). Il tema è quello, molto dibattuto negli ultimi giorni dell’accorpamento-dimensionamento delle scuole nel savonese.

“Tutto il lavoro che si sta facendo in Parlamento e in Regione Liguria è per riparare i danni fatti dal Pd, ha spiegato Bozzano. – Gli ordini del nuovo dimensionamento scolastico e degli accorpamenti, li ha dati il ‘loro’ ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, inserendole come milestone del Pnrr del governo Draghi. Il problema è che, quando gli effetti delle scelte del Pd arrivano davvero sul territorio, il Pd scappa e non si assume le responsabilità”.

“A proposito di lezioni, vorremmo fare un breve ripasso a Ioculano. In Parlamento è stata l’onorevole Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, a presentare e sostenere una mozione per correggere gli effetti delle riduzioni imposte dal ministro Bianchi. Mozione che è confluita in quella dell’intera maggioranza ed è stata accolta dal ministro di questo governo, Giuseppe Valditara, per derogare ai numeri previsti dagli accorpamenti per quanto riguarda le vallate. Deroga che salva proprio le nostre scuole della Valbormida”, ha proeseguito Bozzano.

Altra ripassata, questa volta strettamente legata alla Liguria. Il lavoro fatto di concerto dalla maggioranza ha prodotto un emendamento a firma mia e dei colleghi di Fratelli d’Italia e Lega, Veronica Russo e Stefano Mai, ciò per tutelare la ValBormida e non fare ricadere qui il secondo accorpamento richiesto dal Ministero. Sarebbe poi bene ricordare che le ipotesi di accorpamento tra le scuole di Carcare e gli istituti savonesi non sono state proposte dalla Regione, ma bensì indicate dalla Provincia. Il lavoro della Regione, tramite l’assessore Ferro, è stato di limitare a due gli accorpamenti mentre inizialmente il Ministero ne chiedeva tre. Caro Arboscello, capiamo il disagio nel sostenere tutto e il suo contrario, semmai chieda a Roma, al suo ex ministro così che le spiegherà bene come sono andate le cose”, ha concluso il capogruppo della Lista Toti.

Anche il consigliere e capogruppo leghista Mai ha replicato con toni forti ad Arboscello: “Il consigliere Arboscello, durante la III commissione, che si è tenuta giovedì in Regione, ha fatto scena muta, ma poi non perde occasione di far sentire la sua voce sui giornali. Forse, chi non conosce il territorio, è lui, visto che non aveva nulla da dire sul proposto accorpamento di Carcare, salvo poi fare mera polemica politica sui giornali. Se Arboscello vuole proporre altri accorpamenti, come ad esempio Sassello, ci troverà sulle barricate”.

“Nella delibera, la Provincia di Savona, aveva citato, a parte Spotorno e Quiliano che sono stati accorpati, solamente due casi: Sassello e IC Carcare con il Liceo Calasanzio (Carcare). Quindi è meglio che Arboscello la smetta di ergersi a paladino dei diritti dei più deboli, perché a oggi sta solo prendendo in giro il territorio. L’accorpamento su Carcare interesserebbe centinaia di alunni dai 3 ai 19 anni, mentre Mazzini e Boselli sono due istituti parigrado”, ha aggiunto.

“Ricordo inoltre ad Arboscello che i tagli non sono voluti dalla Regione o dal Ministero, ma dai provvedimenti che il Pd aveva sostenuto durante il governo giallorosso Conte 2. Al contrario, il Governo in carica, ha ridotto gli accorpamenti, riducendo, per la Liguria, quelli che dovevano essere fatti. Nessuno vorrebbe tagli, ma stiamo scontando le scelte sostenute in passato dal Pd”, ha concluso Mai.