A6, auto ferma in galleria: 3km di coda e tratto chiuso tra Altare e Savona [AGG. RIAPERTO]

Agg. ore 15.08. Il veicolo in avaria è stato rimosso dalla carreggiata. Il tratto chiuso è stato riaperto e il traffico è tornato regolare. Fine degli aggiornamenti.

Savona. Auto in avaria sulla corsia di marcia nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A6, al chilometro 113+000, tra Altare e Savona.

Il veicolo sarebbe rimasto bloccato in una galleria, probabilmente in un punto in cui è attivo un cantiere, motivo per cui sul tratto interessato sono presenti circa 3km chilometri di coda da Savona ad Altare e 1km di coda da Altare a Savona.

Il tratto tra Altare e Savona è stato provvisoriamente chiuso.

Aggiornamenti in corso.