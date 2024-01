Savona. Re Cicciolin, accompagnato dalla Scignua e dalla sua corte, è sbarcato oggi pomeriggio al Molo Marinai d’Italia a Savona.

Come da tradizione, ormai da decenni, domenica 21 gennaio si aprirà la stagione del carnevale con la cerimonia della consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco di Savona al “Re del Carnevale Cicciolin”.

Il Re del Carnevale è stato accompagnato da una flotta che vede come protagonisti i bambini, i piccoli hanno portato la maschera fino al Molo Marinai d’Italia dove, come da antica tradizione, con il bacio alla Torretta, simbolo della Città.

Dopo è partito il corteo, accompagnato dai Tamburini e dagli Sbandieratori di Castell’Alfero (AT), che ha attraversato via Paleocapa, C.so Italia, Piazza Sisto IV. Nella piazza davanti al Comune si è tenuto l’incontro del Presidente della Campanassa con il Sindaco Marco Russo per la consegna delle chiavi della Città a Cicciolin: si apre ufficialmente il Carnevale di Savona 2024.

Questa maschera è inserita nell’Albo Ufficiale delle 50 maschere italiane e ha un seguito composto dalla dama a ‘Signua’, dalle damigelle, dalle popolane, dal mazziere, dal giullare e dai suoi marinai.

Era il 24 gennaio 1953 quando il ceramista e pittore Romeo Bevilacqua (1908-1958) presentava, ufficialmente, la maschera savonese “Cicciolin”©, donata dallo stesso all’Associazione “ A Campanassa “ con tanto di atto notarile.