Savona. A Savona primo giorno di saldi sotto la pioggia incessante. Oggi chi ha voluto fare la caccia all’acquisto più conveniente ha dovuto “sfidare” il maltempo che oggi non ha dato tregua. Città della Torretta meno affollata rispetto a un tradizionale primo giorno di sconti, ma la pioggia non ha fermato i più temerari che hanno deciso anche senza sole di fare un giro per negozi.

Meteo che non ha rappresentato un problema, invece, per i clienti dei centri commerciali. A Savona al Gabbiano affluenza alta fin dal primo mattino: come sempre le vendite sono state guidate dal comparto fashion con particolare interesse per i prodotti bambino e abbigliamento sportivo/casual. Molto bene anche il comparto del tessile casa. L’atteso abbassamento delle temperature previsto per la prossima settimana ha spinto gli acquisti dei capi di abbigliamento pesante.

Ad Albenga è stata il primo test di saldi invernali per Le Serre Village, la rete creata dal Centro Commerciale Le Serre, Decathlon, OVS e Pittarosso: con 10.600 mq di area di vendita, 750 parcheggi e una clientela complessiva che nel 2023 ha superato i 3 milioni di ingressi annui, il “Village” ha superato i 10.000 afflussi solo in questo primo giorno di saldi. Nel Centro Commerciale Le Serre mattinata già con picchi massimi di “visitatori contemporanei” di circa 1000 persone. Negozi molto affollati in generale, tra le merceologie più vendute spiccano abbigliamento sportivo, calzature e casalinghi. Anche l’ipermercato ha registrato risultati superiori al primo giorno di saldi del 2023.

I commercianti savonesi guardano con discreta fiducia a queste vendite scontate di fine stagione, in particolare per il settore abbigliamento, calzature e accessori, una categoria merceologica che viene da un periodo natalizio caratterizzato da luci e ombre, nonostante il “recupero” negli ultimi giorni vicini al Natale. La responsabile di Federmoda Savona Donata Gavazza afferma: “Rispetto all’anno scorso ci sarà un leggero aumento di disponibilità di spesa per famiglie e acquirenti, circa 137 euro a persona, determinata da una maggior propensione al consumo e maggior fiducia da parte della complessiva clientela. Altro elemento sarà quello del grande ritorno al negozio di vicinato”.

“Sicuramente le previsioni sono buone – aggiunge Gavazza -, in primis per l’arrivo del freddo e di temperature indubbiamente più invernali, in secondo luogo per la presenza nell’offerta commerciale di ottime occasioni di acquisto, con capi e articoli di qualità a prezzi molto vantaggiosi, con un’ampia scelta di prodotti di moda e tendenza. Dal nostro osservatorio i consumatori potranno trovare opportunità di acquisto con valide promozioni. In particolare saranno le località a vocazione turistica a beneficiare del primo weekend di vendite ribassate per i tanti visitatori annunciati nel weekend della Befana in riviera”.

L’associazione ha stilato il decalogo con cinque consigli per i consumatori che si preparano ai saldi. Si parte dai cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. La prova degli abiti è rimessa alla discrezionalità del negoziante, mentre per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibile, inoltre, il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.