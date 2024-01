A Savona anche le farmacie fanno i saldi, da Saettone al via da lunedì

Savona. Domani, venerdì 5 gennaio, in Liguria i saldi invernali e parte la caccia all’acquisto più conveniente. Tante le categorie che aderiscono e tra queste, a Savona, un’attività commerciale che non ci si aspetta: una farmacia.

La crisi economica dovuta alla pandemia di Covid, la guerra in Ucraina e il conseguente caro energia insieme all’aumento generale dei prezzi hanno diminuito il potere d’acquisto dei cittadini, savonesi compresi.

Per questo la farmacia Saettone per andare incontro alla necessità di risparmiare ha deciso di proporre una novità: “Per quest’anno abbiamo deciso di fare i saldi, come altri negozi, e applicare gli sconti sui prodotti del reparto ortopedia, come le calzature”.

“Ci sembra una bella idea – commenta il titolare Federico Saettone – visto il momento non troppo roseo per le tasche dei cittadini, cerchiamo di andare così incontro ai savonesi”.