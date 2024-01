A Plodio una cena benefica organizzata dal Leo Club Valbormida per la Pediatria del San Paolo

Plodio. Una cena benefica per raccogliere fondi da destinare ai progetti di accoglienza nel reparto di Pediatria del San Paolo di Savona diretto dal dottor Alberto Gaiero. Il Leo Club Valbormida organizza, per sabato 3 febbraio, un appuntamento in collaborazione con la Pro loco di Plodio, nella cui struttura si terrà l’evento.

“Insieme per la Pediatria” vuole essere un sostegno alle attività previste per i piccoli pazienti del nosocomio savonese, e per partecipare occorre prenotarsi ai numeri 3337246492 (Filippo Robaldo) o 3669365353 (Leonardo Briano).

La cena, servita a partire dalle 19.30, sarà al costo di 25 euro (vino escluso) con un menu di antipasti misti, ravioli, arrosto con patatine, budino, caffè e acqua.