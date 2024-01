A Pietra la proiezione di “Giuseppe Garibaldi eroe leggendario” con Alessandro Haber

Pietra Ligure. “Giuseppe Garibaldi eroe leggendario”. È questo il titolo del documentario storico che sarà proiettato questa sera (31 gennaio), alle 21, al cinema teatro Moretti di Pietra Ligure.

Soggetto e sceneggiatura di Silvia Monga, con la regia di Silvia Monga e le musiche di Beppe Carletti/Nomadi, ed un cast composto da: Alessandro Haber, Gianpiero Perone e interviste ai pronipoti di Giuseppe Garibaldi e storici italiani.

Il documentario ha già fatto incetta di premi, tra cui: vincitore Miglior film al Festival del cinema di Cefalù; vincitore Migliore film al Festival internazionale San Benedetto Film Festival; vincitore Premio Luigi Magni Lucia Mirisola al Festival di Velletri; vincitore Bando Europeo Sviluppo Regionale Regione Liguria. Ed è in concorso ai David di Donatello 2024.

Alla proiezione, che poi sarà replicata nelle scuole del territorio, sono stati invitati anche sindaci e istituzioni locali.

La storia

Un meraviglioso racconto per immagini della personalità di Giuseppe Garibaldi,figura leggendaria e uomo che ha vissuto intensamente assurgendo a simbolo di liberatore dei popoli oppressi, personaggio che racchiude in se’ ideali di libertà e coraggio. Condottiero, patriota, generale e faro a cui si sono ispirati migliaia di rivoluzionari, svelato attraverso interviste inedite ai pronipoti di Giuseppe Garibaldi con curiosità non ancora svelate e documentazioni fotografiche di collezioni pubbliche e private. Il documentario mescola, con originalità, contributi storici a una parte fiction.

Il direttore di un museo garibaldino (Alessandro Haber) racconta a un gruppo di turisti, gesta e aspetti inediti di un personaggio dal fascino universale.

La regista

Silvia Monga laureata in Materie letterarie all’Università degli Studi di Genova, è una regista e sceneggiatrice italiana pluripremiata a livello nazionale e internazionale. Ha diretto alcuni tra i più grandi artisti del mondo del cinema e con i suoi film ha ottenuto un centinaio di importanti riconoscimenti come migliore regista e migliori film a film festival prestigiosi. Con i suoi lavori, proiettati in Italia e paesi esteri, distribuiti nei cinema, piattaforme streaming, canali Rai e promozioni in trasmissioni Rai/ Mediaset, porta cultura, tradizioni, storia e bellezze paesaggistiche della nostra regione in Italia e nel mondo.

Nominata ambasciatrice di Genova nel mondo dal Sindaco Marco Bucci alla presenza del Ministro Zangrillo