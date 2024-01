A Finale Ligure il cimento della Befana e gli eventi di chiusura del “Festival delle Luci”

Il 6 di gennaio si svolgeranno le attività che chiuderanno il programma del “Festival delle Luci”, che ha visto l’organizzazione di oltra cinquanta eventi a Finale Ligure e molte attività tra il Comune di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Orco Feglino.

A Finale Ligure: alle ore 11.00 si terrà il famoso cimento della Befana presso la Spiaggia dei Neri a cura della Compagnia di San Pietro sul Lungomare Migliorini. L’evento prevede le iscrizioni dalle ore 9.00 ed il tuffo alle ore 11.00. Per l’occasione ci sarà la banda Rumpe e Streppa, la befana che arriva dal mare, un ricco ristoro a base di focaccia, panettone, vin brulé e cioccolata calda per tutti.

Sono previsti premi per categorie, un premio speciale per il gruppo più originale, oltre a gadget in omaggio per tutti i partecipanti: in arrivo cimentisti di tutte le età con la presenza di bambini e veterani del tuffo di inizio anno finalese. La partecipazione è prevista da parte di turisti e di residenti e si mira a superare i numeri dello scorso anno, andando a superare le 300 persone.

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, a Finalborgo, alle 14.30, si terrà l’evento “Dino da Nuxe” presso Palazzo Ricci e Piazza Santa Caterina a cura del Centro Storico del Finale.

Alle ore 16.30 ci sarà la cerimonia di chiusura del “Festival delle Luci”, Arena delle Luci – Piazzale Buraggi, a cui seguirà lo spettacolo teatrale “Il flauto magico” a cura del Teatro della Tosse.