A Dego chiusa da mesi una corsia sul ponte ma non è ancora partito nessun lavoro di ripristino

Dego. Senso unico alternato e regolato dal semaforo per il ponte di Dego lungo la Sp 29: un cantiere aperto lo scorso maggio ma per il quale non è ancora stato effettuato nessun lavoro di ripristino. Sono mesi, ormai, che per uscire dall’abitato (in direzione Piana Crixia) permane questo disagio, però, ad oggi, nessuna comunicazione dell’ente di competenza, ossia la Provincia, annuncia l’inizio reale delle opere di risanamento.

Il ponte necessita di interventi di messa in sicurezza: per la precisione, essendo stato, negli anni, allargato, la parte a rischio è stata transennata, mentre quella sicura è l’attuale corsia dove transitano i mezzi. “Abbiamo già incontrato più volte i tecnici e sollecitato l’inizio dei lavori, che, però, probabilmente per mancanza di fondi, continuano a slittare”, commenta il sindaco, Franco Siri.

E aggiunge: “Ci era stato comunicato il 16 maggio 2023 che la situazione imponeva questo provvedimento, e che la manutenzione straordinaria del by-pass si sarebbe conclusa nell’arco di un paio di mesi. La cifra stimata per i lavori è di oltre un milione e mezzo, come Amministrazione comunale continuiamo a spronare la Provincia affinchè si possa tornare al più presto ad una viabilità a doppio senso”.