A Dego chiude per un mese l’ufficio postale per i lavori di adeguamento del progetto Polis

Dego. Proseguono i lavori di adeguamento infrastrutturale degli uffici postali nei comuni al di sotto dei quindici mila abitanti che hanno aderito al progetto Polis. A breve sarà la volta di quello deghese, che informa la chiusura dal 22 gennaio al 21 febbraio.

In questo periodo non funzioneranno gli sportelli nè il postamat, pertanto gli addetti ai lavori invitano gli utenti a recarsi nell’ufficio più vicino, a Rocchetta di Cairo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45, oppure in quello di Cairo, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Il processo di trasformazione degli uffici postali in case digitali più moderne ed efficienti in Val Bormida è già partito lo scorso anno. I lavori seppur in ritardo sulla tabella di marcia coinvolgeranno tutta la rete postale del territorio.