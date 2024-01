A Carcare e Vado Ligure l’Anpi presenta la conferenza su “L’occupazione dei Balcani e le foibe”

Carcare-Vado Ligure. In occasione dell’avvicinarsi del Giorno del Ricordo, le sezioni di Carcare e Vado Ligure dell’Anpi organizzano un incontro dal titolo “L’occupazione italiana dei Balcani e le foibe”, con il professore Davide Conti, consulente dell’Archivio Storico del Senato.

Giovedì 1 febbraio, alle ore 20.30, sarà la volta di Carcare: nei locali della Soms di piazza Caravadossi, la conferenza sarà presentata dal presidente della sezione Anpi della Provincia di Savona, Renato Zunino.

Venerdì 2 febbraio alle 17, toccherà a Vado Ligure, nella Casa della Memoria di piazza Corradini. Come spiega la presidente della sezione Anpi Piera Murru, l’incontro aiuterà a “capire cosa accadde dal 1943 al 1947 in Istria ed in Dalmazia: a fronte delle parole d’ordine nazionaliste e delle strumentalizzazioni ideologiche, difendiamo l’importanza di conoscere i fatti realmente avvenuti e l’urgenza di comprendere il passato”.