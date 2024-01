A Cairo arriva Risparmio Casa: apertura prevista in primavera

Cairo Montenotte. “Siamo persone, non numeri”, recitava lo striscione appeso dai dipendenti di Grancasa nel parcheggio del capannone per protestare contro la chiusura del punto vendita. A distanza di un anno quello striscione non c’è più, ma sulla facciata ne è apparso uno diverso, questa volta non per descrivere un triste epilogo bensì per annunciare un nuovo inizio, ovvero l’apertura di un negozio della catena Risparmio Casa.

Il Gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona infatti ha acquisito undici punti vendita a marchio Grancasa in tutto lo Stivale e tra questi c’è anche quello di via Brigate Partigiane a Cairo Montenotte, che sarà il quinto negozio della catena in Liguria e il secondo nella nostra provincia: al momento uno si trova a Savona, uno ad Arcola e due a Genova.

I lavori all’interno del capannone, ora di proprietà di Risparmio Casa, non sono ancora iniziati, ma il negozio dovrebbe essere allestito entro la primavera. Per l’apertura bisognerà quindi attendere ancora qualche mese.

Stessa sorte anche per il punto vendita Grancasa di Ceva, dove erano stati trasferiti i dipendenti del negozio cairese, prima che anche quello chiudesse i battenti per sempre. La speranza di molti di loro è che l’arrivo della nuova catena possa aprire nuove opportunità occupazionali, per ritornare a lavorare in quel capannone, ormai vuoto dal 31 dicembre 2022.

Una speranza che potrebbe presto diventare realtà, i responsabili di Risparmio Casa – annunciando l’acquisizione – hanno infatti assicurato che questa operazione permetterà il salvataggio di 320 posti di lavoro in tutta Italia, dove l’azienda fondata dalla famiglia Battistelli oggi possiede oltre 160 punti vendita sparsi in 14 regioni. Grazie ai nuovi negozi, Risparmio Casa aggiungerà 55mila metri quadri di superficie di vendita al gruppo con un fatturato a regime di 200 milioni di euro.