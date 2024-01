A Cairo ancora limitazioni all’orario dei pubblici esercizi e nuove regole in arrivo per gli intrattenimenti musicali

Cairo Montenotte. Troppi schiamazzi e molti giovani alterati dall’alcol: il sindaco Paolo Lambertini limita ancora l’orario di apertura dei pubblici esercizi. E’ stata infatti emessa un’ordinanza in continuità con altri provvedimenti già in corso e impone ai locali che somministrano alimenti e bevande di chiudere entro le ore 2 e di aprire non prima delle 5.

Una decisione già maturata da tempo, fin qui infatti nessuna novità, che proroga le regole fino al 12 febbraio 2024. Nel documento si legge che, “vista la necessità di garantire la sicurezza, oltre che la tranquillità dei residenti e il decoro urbano, si prosegue con le limitazioni”.

Nella premessa si spiega come “negli orari serali e notturni si riversi, nelle strade e nelle piazze cittadine, una moltitudine di persone, in prevalenza giovani, provenienti anche da altri paesi limitrofi, allo scopo di divertirsi, incontrarsi e socializzare, approfittando dei numerosi locali pubblici presenti. Sovente però, gli affollamenti si caratterizzano in negativo, per una serie di evenienze legate all’abuso e all’intossicazione di alcol, perdita di autocontrollo, alterazioni del comportamento e abbassamento delle capacità reattive che determinano contesti di reale pericolo”.

Ma non è tutto. Al vaglio della giunta, infatti, ci sarebbero altri paletti pronti a scattare dalla primavera. “Stiamo valutando di limitare anche gli intrattenimenti musicali che, ad eccezione di alcune deroghe straordinarie concesse di volta in volta, dovranno terminare alle ore 23, con controlli serrati sui decibel – sottolinea il sindaco – Inoltre verranno regolamentate meglio le procedure per la richiesta delle autorizzazioni di ogni evento, con una tempistica che dovrà essere rispettata senza più sconti. Questo perchè le iniziative non concordate in tempo e presentate all’ultimo minuto arrecano confusione sia agli uffici comunali, sia alle altre realtà presenti sul territorio”.