Ceriale ancora nel segno della cultura e in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria torna protagonista la rassegna “Il Segnalibro – Conosciamo gli autori”, organizzata dalla Biblioteca civica del Comune cerialese.

Appuntamento sabato 27 gennaio con l’autore Sergio Badino e la presentazione del libro “Mille papaveri rossi”, che si terrà alle ore 17.30 nei locali della sala polivalente di via Primo Maggio.

All’evento culturale, che vede la collaborazione della Bookstore di Loano, interverrà Graziella Frasca Gallo.

Il romanzo immagina la storia di Piero prima della scena descritta nella famosa canzone di Fabrizio De Andrè: sullo sfondo l’ascesa del fascismo e l’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania nazista.

Sergio Badino è sceneggiatore, scrittore e insegnante di narrazione. Ha esordito nel 2001 su Topolino e ha poi proseguito la collaborazione passando, negli anni, da Disney Italia a Panini Comics, scrivendo poi anche uno delle storie di Dylan Dog. Ha scritto serie animate per la televisione collaborando con Rai, Mediaset e Rainbow e dal 2018 insegna scrittura creativa anche alla Scuola Internazionale di Comics di Genova e, dal 2019, all’Università IULM di Milano.

“Un appuntamento culturale davvero di grande qualità in occasione del Giorno della Memoria e siamo felici di poterlo proporre al pubblico nell’ambito della nostra manifestazione “Il Segnalibro – Conosciamo gli autori”, che arricchisce il nostro programma di eventi nella stagione invernale” afferma il sindaco Marinella Fasano, con delega alla cultura.

“Un momento di riflessione storica e letteraria di assoluto valore per commemorare l’origine della Shoah: come Biblioteca civica, anche grazie alla nuova sala polivalente, puntiamo alla promozione della lettura e all’organizzazione di iniziative culturali e librarie in programma nella nostra cittadina e di richiamo per tutto il comprensorio” sottolinea la responsabile della Biblioteca civica cerialese Elisabetta Saturno.