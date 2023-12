Volley, torna al successo la Vigo Albenga: MTS SER Santena sconfitta 3 a 2

Albenga. La Vigo Albenga torna con un mezzo sorriso dalla trasferta di Santena, la biancoblù superano 3 a 2 le beniamine di casa e muovono nuovamente la classifica dopo tre zeri consecutivi.

Partenza forte della squadra di coach Barigione, a cui però seguono due set sottotono in cui la squadra piemontese ribalta la sfida. Nel quarto la reazione non manca, così come il tie break che si gioca punto a punto fino allo strappo ingauno che vale i due punti.

“Una gara a due volti come siamo soliti fare – le parole di coach Mario Barigione – Grande differenza tra i set vinti e quelli persi, o dominiamo o veniamo surclassati dall’avversario. Due punti buoni anche se la classifica resta ancora corta, la nota positiva è certamente l’aver alzato l’asticella, sia in fase di battuta che di ricezione. Fatichiamo ancora a tirar giù la palla, ma ci lavoreremo e sono certo che cresceremo”.

MTS SER SANTENA – VIGO ALBENGA 2-3 (19-25 / 25-17 / 25-15 / 18-25 / 11-15)