Visite medico sportive, Arboscello (PD): “Ok le convenzioni con le Asl, ma serve dialogo con le Federazioni”

Savona. “Le convenzioni stipulate dalla Giunta per la gestione delle visite medico sportive sono tardive e insufficienti. Apprezziamo che l’assessore abbia parlato di una convenzione stipulata a giugno che è stata rinnovata a novembre e che ora è stato stipulato un accordo quadro con la Asl 2 per la gestione del servizio, ma sono decine i giovani in attesa da mesi di una visita medico sportiva e costretti a non potersi allenare o a dover andare dal privato per praticare una sport”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulle visite medico sportive.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se era a conoscenza della problematica e quali azioni sono state messe in campo per ridurre i tempi d’attesa per effettuare la visita medica per attività sportive in Asl2. Il consigliere ha rilevato che ci sono diverse segnalazioni di molte società sportive che indicano un’attesa di 5/6 mesi per le prenotazioni di visite medico sportive in Asl2 per ottenere la certificazione d’idoneità medico sportiva per i tesserati.

“Da tempo infatti le società sportive sono in difficoltà e denunciano questi ritardi che non permettono ai loro tesserati di rinnovare le iscrizioni, con le famiglie costrette a rivolgersi al privato per un certificato medico sportivo, mentre chi non può deve rinunciare”.

“L’apertura delle agende – che l’assessore prevede avverrà in tempi brevi – doveva già essere in atto. Di tempo ne è già passato tanto. Per risolvere in modo capillare e netto la situazione sarebbe utile che Regione Liguria d’intesa con le diverse federazioni, sensibilizzasse le società sportive a diluire le visite medico sportive nell’arco di un anno, per non concentrarle in estate o in autunno all’inizio dell’attività sportiva”.

“Ma per fare questo è importante avviare un dialogo e programmare un calendario di visite per soddisfare per tempo tutte le richieste” conclude il consigliere regionale.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricordato che fino al giugno scorso erano state fatte convenzioni con ambulatori privati e che è stata pubblicata una manifestazione di interesse per stipulare una nuova convenzione. L’assessore ha precisato che attualmente le visite si svolgono al mattino e sono rivolte solo ai minorenni, ma si sta verificando la possibilità di lasciare spazio al pomeriggio per le visite aprendo ai maggiorenni.

Gratarola ha aggiunto che, se fosse possibile spalmare le visite nel corso dell’anno, cioè anche d’estate, si potrebbero ridurre notevolmente i tempi di attesa.