Violenza sulle donne, dal governo 1,4 milioni per la Liguria: 390mila euro in più del 2022

Liguria. In Liguria stanziati 1 milione e 430mila euro per il contrasto alla violenza di genere, 390mila euro in più rispetto all’anno precedente. Lo ha stabilito il Governo con la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2023.

I fondi vincolati si dividono in 547mila euro per i centri antiviolenza, 423mila euro per le case rifugio e 460mila euro per progetti di prevenzione e sostegno all’interno del Piano nazionale.

“Ringrazio il Governo e la ministra Roccella per la sensibilità mostrata su un tema così complesso e quanto mai attuale anche sul nostro territorio, oltre che per la proficua e costante interlocuzione portata avanti in questi mesi – commenta l’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro. – Tengo a sottolineare come Regione Liguria promuova iniziative di prevenzione della violenza di genere e a sostegno delle donne vittime di violenza anche attraverso i fondi discrezionali collegati alla legge regionale 12/2007”.

“Inoltre, nel 2024 stanzieremo ulteriori 100mila euro per il contrasto alla violenza economica, un’assoluta novità che abbiamo voluto introdurre vista la crescente diffusione di questa forma di violenza subdola, ma sempre più radicata”, conclude.